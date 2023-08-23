Солевые ванны, камыши и черти. 7 «диких» и красивых озер Алтайского края, которые стоит увидеть

В Алтайском крае есть несколько озер, которые хоть и далеки от «главных» туристических точек региона, но точно заслуживают внимания.

Кулундинское озеро,

Благовещенский район

Фото Кулундинского озера из космоса. ru.wikipedia.org

Самое большое соленое озеро Алтайского края. Его еще называют алтайским морем — диаметр водоема около 35 км. Песчаный берег Кулундинского местами покрыт тростником, есть на нем и песчаные островки. Если захочется искупаться, стоит отойти подальше от берега, потому что озеро неглубокое — всего 5 метров в глубину.

Озеро Степной ключ,

Табунский район

Озеро Степной ключ. Павел Голяков

Пока все на Яровом, те, кому там места не хватило, могут отдохнуть в уединении на озере Степной ключ. Это горько-соленый водоем, его площадь примерно 3 кв. км.

Озеро Чертово,

Тальменский район

Озеро Чертово. Павел Голяков

Чертово — уютное и действительно дикое озеро, окруженное лесом со всех сторон. Его считают одним из самых красивых в Тальменском районе. Если надумаете искупаться, будьте осторожны: дно достаточно резко уходит вглубь, и по местной легенде, там вас может схватить «черт».

Водопад Аврора,

Чарышский район

Водопад Аврора. Автор: http://sturman.narod.ru. sturman.narod.ru

Водопад Аврора не слишком-то известен, но очень красив. И окружающий его ландшафт напоминает швейцарские Альпы: там скальные выступы причудливой формы, лес на склонах гор и бескрайние луга, которые простираются за ними.

Озеро Озерное,

Чарышский район

Озеро Озерное. Чарышский район. Валерий Степанюк.

На Озерном до сих пор редко кто бывает, хотя маршрут к нему прост даже для неподготовленных туристов. И хотя к Озерному придется пробираться горными тропами, оно того стоит.

Озеро Белое,

Курьинский район

Озеро Белое. www.turistka.ru

В Белом озере кристально-чистая вода, и оно окружено невероятным видом на горы и луга. На побережье — круглая галька и мелкий песок, а в центре озера находится остров из гранитных скал с елями и кустарниками. На этом острове, по легенде, Анкифий Демидов печатал монеты втайне от императрицы Елизаветы Петровны.

Озеро Куричье,

Ключевской район, урочище Касалгач

Озеро Куричье. Павел Голяков

Озеро Куричье очень атмосферное: здесь заросли камыша на южной стороне и песчаные дюны — на восточной. Водоем неглубокий — всего 0,7 м, и соленый: на водной глади можно полежать. Куричье сохраняет рачка артемию, а в особо жаркие летние сезоны практически полностью пересыхает.