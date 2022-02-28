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Жизнь

В Алтайском крае появился новый памятник природы с редкими растениями, чилимом и птицами

В Алтайском крае официально появился памятник природы краевого значения «Бассейн реки Колыванки». Соответствующее постановление издало правительство региона.

Памятник природы "Бассейн реки Колыванки".
Памятник природы "Бассейн реки Колыванки".
Пресс-служба минприроды Алтайского края

Особая территория растянулась на 3325,4 га. в Змеиногорском районе вблизи села Саввушка.

Среди охраняемых видов растений там растет кандык сибирский, голосемянник алтайский, каулиния малая, петрорагия альпийская, лапчатка скальная, водяной орех (чилим), кувшинка чисто-белая, белокрыльник болотный, а в окрестностях Колыванского озера высокая плотность степной пищухи.

«Вся территория памятника природы входит в состав ключевой орнитологической территории международного значения „Горная Колывань“, имеющая большое значение для обитания таких редких птиц как черный аист, большая белая цапля, огарь, хохлатый осоед, ходулочник», — рассказали в краевом минприроды.

Всего в Алтайском крае функционирует 116 особо охраняемых природных территорий краевого значения, в том числе природные парки «Ая» и «Предгорье Алтая».

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