С нетронутой природой и интересными зверьками. 5 самых живописных заповедников России

1

Байкальский заповедник

Байкальский заповедник в Бурятии основан в 1969 году. В нем растут пушистые хвойные деревья и еще примерно 40 видов растений из Красной книги, которых нет почти нигде в России.

Также здесь обитают разные животные — к примеру, выдра, кабан, косуля, бурый медведь, коршун, остромордая лягушка и живородящая ящерица.