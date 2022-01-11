11 января -18°C
﻿
Туризм

С нетронутой природой и интересными зверьками. 5 самых живописных заповедников России

  1. Байкальский заповедник
  2. Баргузинский заповедник
  3. Алтайский заповедник
  4. Заповедник «Столбы»
  5. Большой Арктический заповедник

День заповедников и национальных парков отмечают в России 11 января. Altapress.ru сделал подборку самых живописных заповедников страны. В них только горы, реки, леса — и никакой городской суеты.

1
Байкальский заповедник

Байкальский заповедник в Бурятии основан в 1969 году. В нем растут пушистые хвойные деревья и еще примерно 40 видов растений из Красной книги, которых нет почти нигде в России.

Также здесь обитают разные животные — к примеру, выдра, кабан, косуля, бурый медведь, коршун, остромордая лягушка и живородящая ящерица.

2
Баргузинский заповедник

Баргузинский заповедник тоже находится в Бурятии. Примечательно, что его в 1917-м создали для восстановления численности соболей, и сейчас на двух этих зверьков приходится 1 кв. км заповедной территории.

Всего в Баргузинском больше 40 видов млекопитающих и 260 видов птиц.

3
Алтайский заповедник

Алтайский заповедник на юге граничит с Телецким озером. Его территория буквально усыпана лесами и тропинками, которые ведут к многочисленным озерам. Также отсюда можно взойти на Белуху.

Правда, без альпинистского снаряжения при этом не обойтись.

4
Заповедник «Столбы»

В этот заповедник входит часть гор Восточные Саяны. Главная его достопримечательность — сиенитовые останцы, или так называемые «столбы». На некоторые из уникальных скал пускают туристов, но большая их часть все же закрыта для посещения (ради сохранения экосистемы).

Кстати, здесь есть горнолыжный курорт и ароматные пихтовые леса.

5
Большой Арктический заповедник

В Большом Арктическом заповеднике (Красноярский край) находятся арктическая тундра и обширные арктические пустыни.

Почти весь год на его территории, примыкающей к Северному полярному кругу, лежит снег и разгуливают белые медведи.

Белый медведь.
Белый медведь.
СС0
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка
Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость