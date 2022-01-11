С нетронутой природой и интересными зверьками. 5 самых живописных заповедников России

Байкальский заповедник в Бурятии основан в 1969 году. В нем растут пушистые хвойные деревья и еще примерно 40 видов растений из Красной книги, которых нет почти нигде в России.
Также здесь обитают разные животные — к примеру, выдра, кабан, косуля, бурый медведь, коршун, остромордая лягушка и живородящая ящерица.
Баргузинский заповедник тоже находится в Бурятии. Примечательно, что его в 1917-м создали для восстановления численности соболей, и сейчас на двух этих зверьков приходится 1 кв. км заповедной территории.
Всего в Баргузинском больше 40 видов млекопитающих и 260 видов птиц.
Алтайский заповедник на юге граничит с Телецким озером. Его территория буквально усыпана лесами и тропинками, которые ведут к многочисленным озерам. Также отсюда можно взойти на Белуху.
Правда, без альпинистского снаряжения при этом не обойтись.
В этот заповедник входит часть гор Восточные Саяны. Главная его достопримечательность — сиенитовые останцы, или так называемые «столбы». На некоторые из уникальных скал пускают туристов, но большая их часть все же закрыта для посещения (ради сохранения экосистемы).
Кстати, здесь есть горнолыжный курорт и ароматные пихтовые леса.
В Большом Арктическом заповеднике (Красноярский край) находятся арктическая тундра и обширные арктические пустыни.
Почти весь год на его территории, примыкающей к Северному полярному кругу, лежит снег и разгуливают белые медведи.