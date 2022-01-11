Готовы документы для создания нацпарка «Горная Колывань» на Алтае

В России подготовили документы для создания 13 национальных парков и федеральных заказников, сообщил ТАСС со ссылкой на Всемирный фонд дикой природы.

Среди них и национальный парк «Горная Колывань» в Алтайском крае.

Как известно, в границы будущего нацпарка войдут территории Третьяковского, Курьинского, Краснощековского и Змеиногорского районов, а также участок долины реки Ануй в Солонешенском районе (окрестности села Топольное и Денисова пещера).

Площадь «Горной Колывани» составит 215 тыс. гектаров. Это будет самая большая охраняемая территория в регионе.

По данным краевого минприроды, в регионе функционирует 115 особо охраняемых природных территорий краевого значения — 35 государственных природных заказников, 78 памятников природы, природные парки «Ая» и «Предгорье Алтая». Общая их площадь составляет 777 тыс. га.