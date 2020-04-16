Чистый четверг 2020: что можно и что нельзя делать в этот день

Чистый четверг — это четвертый день Страстной седмицы. В 2020 году он выпадает на 16 апреля. День наполнен радостным предвкушением, ведь совсем скоро наступит главный православный праздник — Пасха. Рассказываем, что такое Чистый четверг и что нельзя делать ни в коем случае.

Что за день Чистый четверг?

Чистый четверг — это народное название Великого четверга Страстной седмицы. Сегодня православная церковь вспоминает важнейшее евангельское событие — Тайную вечерю. На ней Иисус Христос открыл таинство Святого Причащения.

Он раздал своим ученикам хлеб и вино, сказав, что это его тело, которое предано страданиям, и кровь, которая прольется во имя спасение всех людей.

В этот же вечер Иисус омыл ноги всех, кто был на встрече, показав пример смирения и заботливого отношения к близким.

В Чистый четверг принято проводить дома уборку и начинать готовить пасхальные угощения.

Что можно и что нельзя делать в Чистый четверг

Пасха. Кулич. Икона СС0

Чистый четверг посвящен очищению как физическому, так и нравственному. Поэтому его нужно провести в труде и тихой молитве, стремясь очистить тело и помыслы.

Сегодня не приветствуются шумные праздники, а также запрещено употребление алкоголя.

Нельзя давать в долг и отдавать что-то из своих вещей во временное пользование другим, иначе можно отдать счастье и достаток своей семьи.

В Чистый четверг продолжается Великий пост и послаблений в этот день нет. Поэтому стоит придерживаться строгого рациона.