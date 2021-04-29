Чистый четверг: как привлечь удачу и укрепить здоровье

До Великой субботы — 1 мая — идет Страстная неделя, или Седмица, во время которой вспоминается Тайная вечеря, предание на суд, распятие и погребение Иисуса Христа.

Это последняя неделя Великого поста, предваряющая один из главных христианских праздников — Пасху. В этом году она выпала на 2 мая.

Чистый четверг считают одним из важнейших дней Седмицы. Издавна люди ждут этот день, чтобы совершить различные обряды, которые, по поверьям, укрепят здоровье и принесут благополучие на предстоящий год.

Очищение

Чистый четверг олицетворяет собой очищение тела и души. В Библии в этот день произошла Тайная вечеря, перед трапезой Иисус омыл ноги своих учеников. Главная народная традиция в этот день со старины — очищение тела, пишет «Росбалт».

Смыть грехи

Люди верили и по сей день верят, что вода в этот день смывает накопившиеся грехи, как и на Крещение, дает здоровье и приносит удачу на весь год. Также при умывании в воду можно положить серебряное изделие — ложку, крестик или монетку. Считалось, что тогда человек сохранит свою красоту и здоровье.

Волосы

Если подстричься в Чистый четверг, то, согласно одним поверьям, волосы в этом случае будут расти сильнее, станут длиннее и гуще. По другим поверьям, таким образом можно избавиться от сглаза и болезней.

Уборка

В этот день принято совершать уборку в доме, а затем после четверга прибирать нельзя вплоть до понедельника — следующего дня после Пасхи.

В Чистый четверг нужно, по поверьям, провести генеральную уборку дома, перестирать вещи, выбросить из дома все ненужное, лишнее, избавиться от всех лишних вещей — считается, что так люди убирают из жизни многие проблемы и страхи, и впустить в свою судьбу что-то новое.

Если же встретить Пасху в грязном жилище, то, согласно поверьям, весь следующий год может быть полон неприятностей и разочарований.