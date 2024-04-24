Чистый или Великий четверг — четвертый день Страстной седмицы и последней недели перед Пасхой. В этот день принято, посещать службу в храме, делать уборку дома готовиться к главному православному празднику — Воскресению Христа. Подробнее о традициях и запретах этого дня расскажет altapress.ru .

История

Согласно библейскому преданию, Иисус собрал апостолов на Тайную вечерю за три дня до распятия. Спаситель омыл ноги собравшимся и разделил с ними хлеб с вином.

Именно на той встрече Иисус сказал ученикам, что кто-то из них в ближайшее время предаст учителя. Он предвидел грех Иуды, однако не назвал его имени. В ночь с четверга на пятницу Иуда предал Иисуса за 30 сребреников.

Считается, что в Чистый четверг происходит обновление и всепрощение перед казнью Иисуса Христа.

Когда празднуют в 2024 году

Приход Чистого четверга верующие встречают за три дня до Пасхи.

В 2024 году он выпадает на 2 мая.

Традиции

В Великий четверг православные совершают омовение. Делать это нужно рано утром, до восхода солнца. Умывать лицо полагается из серебряной посуды, подойдет даже ложка.

После умывания и купания тщательно убираются в доме. Считается, что вместе с пылью из жизни уходит все плохое.

Главная традиция Чистого четверга — выпечка пасхальных куличей и покраска яиц. Тесто ставят утром, а к вечеру, прочитав молитву, приступают к делу.

Что нельзя делать в Чистый четверг

В этот день действуют типичные для христианства запреты: нельзя ссориться с ближним, сквернословить, пить алкоголь, одним словом — грешить. Также не стоит готовить пасхальные блюда в неубранном доме и оставлять после еды грязную посуду.

В Чистый четверг, как и на любые церковные праздники, нельзя гадать. Гадание, с точки зрения церкви, это обращение к дьяволу.

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