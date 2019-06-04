«Чистой воды шарлатанство»: дальнобойщик из Барнаула раскрутился на Youtube с лечением рака содой

Бывший дальнобойщик, а теперь видеоблогер Владимир Лузай рассказывает о свои методах борьбы с онкологией. Барнаулец принимает соду, пьет перекись водорода и утверждает, что это помогает ему бороться с раком. Армия подписчиков Лузая на Youtube насчитывает почти 45 тысяч человек. Профессиональные медики же считают, что он шарлатан. Сам блогер зовет себя натуропатом.

«Ощелачивание» организма Владимир Лузай производит с помощью капельниц, которые делает себе самостоятельно. Также он пьет перекись водорода и показывает, как дома сделать БАДы.

Также Лузай создал благотворительный фонд, куда единомышленникам предложил перечислять деньги на поездки для фиксирования случаев выздоровления безнадежных больных.

Врач-онколог Александр Левицкий прокомментировал НТВ методы барнаульского натуропата. Такие способы больному никак не помогут.

«То, что предлагает данный человек, не имеет никакого отношения к тем или иным методам лечения онкологических больных и является по сути чистой воды шарлатанством, девиантным методом, который, скорее всего, направлен больше на личное обогащение, но никоим образом не поможет больному», — сказал врач.

В 2013 году Владимиру Лузаю якобы поставили диагноз — рак поджелудочной 4-й стадии. В его видеообращениях часто встречаются нестыковки — то вроде как не было химиотерапии, то была.

Он подчеркивает, что работает бесплатно, но в роликах то и дело появляются напарники, которые связаны с клиникой в Казахстане, где лечение обойдется в солидную сумму, пишет «Звезда».

Консультация стоит 20 тысяч рублей, занимает примерно три часа. Лечение в клинике стоит 12,5 тысяч долларов, полный курс — 3 недели или 24 дня Это больше восьмисот тысяч рублей.

Андрей Павленко,

хирург-онколог , заместитель директора по онкологии Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова СПбГУ:

Какое бы количество соды мы не вводили в кровь или желудок, наша кровь от этого не изменится. То есть, этот метод абсолютно бездумен и, на мой взгляд, вреден, потому что никаким образом не влияет на онкологический процесс.

К слову, итальянец Туллио Симончини сидит в тюрьме за непреднамеренное убийство пациента, которого пытался лечить содой. Такая терапия вызвала сердечный приступ.