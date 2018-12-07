Читатели altapress.ru выбрали победителей конкурса «Люблю алтайские продукты» в номинации «Народное голосование»

Возрастная группа: 7−10 лет
- Лидер народного голосования — Юлиана Холодняк
Возрастная группа: 11−14 лет
- Лидер народного голосования — Олеся Борисова
Возрастная группа: 15−17 лет
- Лидер народного голосования — Анастасия Белая
Возрастная группа: 7−10 лет
- Лидер народного голосования — Дмитрий Хочинов
Возрастная группа: 11−14 лет
- Лидер народного голосования — Алена Погодаева
Возрастная группа: 15−17 лет
- Лидер народного голосования — Алина Гринченко
Возрастная группа: 7−10 лет
- Лидер народного голосования — Трофим Игнатенко
Возрастная группа: 11−14 лет
- Лидер народного голосования — Полина Кержанова
Возрастная группа: 15−17 лет
- Лидер народного голосования — Елизавета Селина
Все победители в номинации «Народное голосование» получат памятные призы от организаторов и наборы продуктов от спонсоров конкурса «Люблю алтайские продукты».
Когда и где пройдет награждение
8 декабря на площадке «Эко-ярмарки ВДНХ» (ул. Взлетная, 2-к) пройдет большой семейный праздник. Здесь проведут тыквенные выборы и устроят настоящее веселье с аниматорами, аквагримом и мастер-классами от хобби-маркета Hand Mad.
В этот же день на главной сцене «Эко-ярмарки ВДНХ» пройдет награждение победителей конкурса «Люблю алтайские продукты» от издательского дома «Алтапресс», управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, при поддержке министерства образования и науки Алтайского края.
Ребятам вручат дипломы, ценные призы и подарки партнеров. Главные призы — телефоны, смарт-часы и фитнес-браслеты получат победители и призеры, которых определили эксперты жюри.
Праздник начнется в 12.00. Вход свободный.