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Читатели altapress.ru выбрали победителей конкурса «Люблю алтайские продукты» в номинации «Народное голосование»

5 декабря на сайте altapress.ru завершилось голосование за творческие работы, поступившие на конкурс «Люблю алтайские продукты» в номинации «Народное голосование». В каждой возрастной группе в трех номинациях определились лучшие. И мы готовы объявить их имена. Тройку основных победителей, которые получат главные призы конкурса выбирает жюри, и они будут объявлены на большом семейном празднике на площадке «Эко-ярмарке ВДНХ».

Продолжается прием работ на творческий конкурс «Люблю алтайские продукты»
Продолжается прием работ на творческий конкурс «Люблю алтайские продукты»
Михаил Хозяйкин
Номинация литературное творчество «Я люблю алтайские продукты»

Возрастная группа: 7−10 лет

  • Лидер народного голосования — Юлиана Холодняк

Возрастная группа: 11−14 лет

  • Лидер народного голосования — Олеся Борисова

Возрастная группа: 15−17 лет

  • Лидер народного голосования — Анастасия Белая
Номинация рисунок/поделка «Вместе вкуснее»

Возрастная группа: 7−10 лет

  • Лидер народного голосования — Дмитрий Хочинов

Возрастная группа: 11−14 лет

  • Лидер народного голосования — Алена Погодаева

Возрастная группа: 15−17 лет

  • Лидер народного голосования — Алина Гринченко
Номинация рецепт-фотография «Алтайская трапеза»

Возрастная группа: 7−10 лет

  • Лидер народного голосования — Трофим Игнатенко

Возрастная группа: 11−14 лет

  • Лидер народного голосования — Полина Кержанова

Возрастная группа: 15−17 лет

  • Лидер народного голосования — Елизавета Селина

Все победители в номинации «Народное голосование» получат памятные призы от организаторов и наборы продуктов от спонсоров конкурса «Люблю алтайские продукты».

Когда и где пройдет награждение

8 декабря на площадке «Эко-ярмарки ВДНХ» (ул. Взлетная, 2-к) пройдет большой семейный праздник. Здесь проведут тыквенные выборы и устроят настоящее веселье с аниматорами, аквагримом и мастер-классами от хобби-маркета Hand Mad.

В этот же день на главной сцене «Эко-ярмарки ВДНХ» пройдет награждение победителей конкурса «Люблю алтайские продукты» от издательского дома «Алтапресс», управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, при поддержке министерства образования и науки Алтайского края.

Ребятам вручат дипломы, ценные призы и подарки партнеров. Главные призы — телефоны, смарт-часы и фитнес-браслеты получат победители и призеры, которых определили эксперты жюри.

Праздник начнется в 12.00. Вход свободный.

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