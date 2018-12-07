Читатели altapress.ru выбрали победителей конкурса «Люблю алтайские продукты» в номинации «Народное голосование»

5 декабря на сайте altapress.ru завершилось голосование за творческие работы, поступившие на конкурс «Люблю алтайские продукты» в номинации «Народное голосование» . В каждой возрастной группе в трех номинациях определились лучшие. И мы готовы объявить их имена. Тройку основных победителей, которые получат главные призы конкурса выбирает жюри, и они будут объявлены на большом семейном празднике на площадке «Эко-ярмарке ВДНХ» .

Номинация литературное творчество «Я люблю алтайские продукты» Возрастная группа: 7−10 лет Лидер народного голосования — Юлиана Холодняк Возрастная группа: 11−14 лет Лидер народного голосования — Олеся Борисова Возрастная группа: 15−17 лет Лидер народного голосования — Анастасия Белая

Номинация рисунок/поделка «Вместе вкуснее» Возрастная группа: 7−10 лет Лидер народного голосования — Дмитрий Хочинов Возрастная группа: 11−14 лет Лидер народного голосования — Алена Погодаева Возрастная группа: 15−17 лет Лидер народного голосования — Алина Гринченко

Номинация рецепт-фотография «Алтайская трапеза» Возрастная группа: 7−10 лет Лидер народного голосования — Трофим Игнатенко Возрастная группа: 11−14 лет Лидер народного голосования — Полина Кержанова Возрастная группа: 15−17 лет Лидер народного голосования — Елизавета Селина

Все победители в номинации «Народное голосование» получат памятные призы от организаторов и наборы продуктов от спонсоров конкурса «Люблю алтайские продукты».

Когда и где пройдет награждение

8 декабря на площадке «Эко-ярмарки ВДНХ» (ул. Взлетная, 2-к) пройдет большой семейный праздник. Здесь проведут тыквенные выборы и устроят настоящее веселье с аниматорами, аквагримом и мастер-классами от хобби-маркета Hand Mad.

В этот же день на главной сцене «Эко-ярмарки ВДНХ» пройдет награждение победителей конкурса «Люблю алтайские продукты» от издательского дома «Алтапресс», управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, при поддержке министерства образования и науки Алтайского края.

Ребятам вручат дипломы, ценные призы и подарки партнеров. Главные призы — телефоны, смарт-часы и фитнес-браслеты получат победители и призеры, которых определили эксперты жюри.