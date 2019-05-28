Члены президентского совета по правам человека посмотрят на больницы и аварийное жилье в Барнауле

Члены СПЧ планируют посетить детские, социальные и медицинские учреждения, образовательные организации, места принудительного содержания граждан в Барнауле и Горно-Алтайске, указывает издание.
Также правозащитники осмотрят ветхое и аварийное жилье, места возможных экологических нарушений, встретятся с активистами и представителям власти.
Прием граждан в Барнауле пройдет 3 июня в 18:00. Прием в Горно-Алтайске — 5 июня в 19:00. Место не сообщается, о нем станет известно позже, говориться на сайте СПЧ.