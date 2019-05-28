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Жизнь

Члены президентского совета по правам человека посмотрят на больницы и аварийное жилье в Барнауле

Со 2 по 7 июля представители президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) приедут на Алтай. Они посетят Барнаул и Горно-Алтайск, а жители в приемные дни смогут пожаловаться на несправедливость, пишет «Банкфакс».

Аварийное жилье. Поток.
Аварийное жилье. Поток.
Анна Зайкова

Члены СПЧ планируют посетить детские, социальные и медицинские учреждения, образовательные организации, места принудительного содержания граждан в Барнауле и Горно-Алтайске, указывает издание.

Также правозащитники осмотрят ветхое и аварийное жилье, места возможных экологических нарушений, встретятся с активистами и представителям власти.

Прием граждан в Барнауле пройдет 3 июня в 18:00. Прием в Горно-Алтайске — 5 июня в 19:00. Место не сообщается, о нем станет известно позже, говориться на сайте СПЧ.

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