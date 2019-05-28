Члены президентского совета по правам человека посмотрят на больницы и аварийное жилье в Барнауле

Со 2 по 7 июля представители президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) приедут на Алтай. Они посетят Барнаул и Горно-Алтайск, а жители в приемные дни смогут пожаловаться на несправедливость, пишет «Банкфакс».