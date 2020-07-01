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Жизнь

13 заболевших коронавирусом среди членов избирательных комиссий выявили в Алтайском крае

13 случаев заболевания выявили среди членов УИК в Алтайском крае. Об этом пишет Тайга. инфо со ссылкой на главу краевого избиркома Ирину Акимову.

Общественные наблюдатели на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Общественные наблюдатели на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Дмитрия Лямзин, ИД "Алтапресс"

При подготовке к работе в день голосования у членов избирательных комиссий брали тесты на COVID-19. У 13 человек при обследовании подтвердилось наличие вируса.

« ситуация на территории края не позволяет говорить о том, что она спокойная. Эти коллеги не приступили к работе, были заменены из резерва, когда такая ситуация возникала», — сказала Акимова.

В Омской области коронавирус выявили у 17 членов УИК. В Новосибирске таких случаев нет, добавляет издание.

1 июля проходит основной день голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции РФ.

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