13 заболевших коронавирусом среди членов избирательных комиссий выявили в Алтайском крае

13 случаев заболевания выявили среди членов УИК в Алтайском крае. Об этом пишет Тайга. инфо со ссылкой на главу краевого избиркома Ирину Акимову.

Общественные наблюдатели на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

При подготовке к работе в день голосования у членов избирательных комиссий брали тесты на COVID-19. У 13 человек при обследовании подтвердилось наличие вируса.

« ситуация на территории края не позволяет говорить о том, что она спокойная. Эти коллеги не приступили к работе, были заменены из резерва, когда такая ситуация возникала», — сказала Акимова.

В Омской области коронавирус выявили у 17 членов УИК. В Новосибирске таких случаев нет, добавляет издание.

1 июля проходит основной день голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции РФ.