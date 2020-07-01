13 заболевших коронавирусом среди членов избирательных комиссий выявили в Алтайском крае

При подготовке к работе в день голосования у членов избирательных комиссий брали тесты на COVID-19. У 13 человек при обследовании подтвердилось наличие вируса.
« ситуация на территории края не позволяет говорить о том, что она спокойная. Эти коллеги не приступили к работе, были заменены из резерва, когда такая ситуация возникала», — сказала Акимова.
В Омской области коронавирус выявили у 17 членов УИК. В Новосибирске таких случаев нет, добавляет издание.
1 июля проходит основной день голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции РФ.