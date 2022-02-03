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Жизнь

Барнаулец отсудил у ЧОПа 300 тысяч рублей за сломанную руку

Судебные приставы взыскали с частного охранного предприятия 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу барнаульца.

Рация охранника ЧОПа.
Рация охранника ЧОПа.
Анна Зайкова, altapress.ru

Мужчина оказался не в то время, не в том месте. Как пишет «Политсибру», он вышел из кафе «Кураж» на Советской Армии, где недавно произошла потасовка.

Охранник ЧОП «Сотня» перепутал мужчину с зачинщиком драки (хотя тот только разнимал дерущихся), схватил его и сломал руку.

Пострадавший обратился в суд, так как получил тяжкий вред здоровью и временно утратил трудоспособность.

«По статье о превышении полномочий охранником с ЧОПа суд взыскал 300 тысяч рублей. Деньги организация уже перечислила на счет мужчины. С самого охранника взыскали 100 тысяч рублей. Он должен будет выплатить их за 20 месяцев», — добавляет издание.

Ранее в барнаульском торговом центре «Огни» произошел конфликт между охранником и работником службы доставки еды.

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