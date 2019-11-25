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Жизнь

ЧС в Яровом: горожанам рассказали, когда потеплеет в их домах

На Яровской ТЭЦ заработали два котла. Температура в домах яровчан к вечеру 25 ноября должна повыситься, сообщили в правительстве Алтайского края.

Оперативная группа работает в Яровом.
Оперативная группа работает в Яровом.
Пресс-служба правительства Алтайского края.

Министр промышленности и энергетики Александр Климин доложил губернатору Виктору Томенко, что 24 ноября на станции растопили и подключили к теплоснабжению котел № 9. В работе также котел № 10.

«Температура теплоносителя сейчас 87 градусов на подаче, 60 градусов на обратке. К вечеру температура в домах и социальных объектах должна повыситься», — заявили в пресс-службе правительства.

Также сообщается, что днем 24 ноября в Яровое пришли первые 10 вагонов качественного сухого угля. Уже в Славгороде находятся еще 20 вагонов угля и 32 вагона под загрузкой в Кузбассе. Вскоре загрузят и отправят еще 30 вагонов.

Все социальные объекты в городе работают, заявил руководитель рабочей группы по ликвидации ЧС Игорь Степаненко. Из помещений с температурой ниже 18 градусов в детских садах и школах детей перевели в более теплые группы и классы.

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