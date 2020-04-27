ЧС за подписью Медведева: юрист рассказал о праве россиян на выплату 10 тысяч рублей

Граждане России имеют право на выплаты из-за коронавируса, но только в том случае, если будет объявлен режим чрезвычайной ситуации, заявил руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

«28 декабря 2019 года, когда эпидемия уже распространялась в Китае, а вирусу был присвоен код COVID-19, тогда еще председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление № 1928. Оно вступило в силу 1 января 2020 года. Им предусмотрены трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального и регионального характера», — написал Чиков в своем телеграм-канале.

Случаи и суммы

Среди целей трансфертов указаны оказание гражданам единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей на человека; финансовая помощь в случае утраты гражданином имущества первой необходимости (за частично утраченное имущество первой необходимости — 50 тыс. рублей на человека, за полностью утраченное имущество — 100 тыс. рублей на человека).

Также предусмотрена выплата единовременного пособия — членам семей погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, в размере 1 млн рублей на каждого умершего в равных долях каждому члену семьи; семьям граждан, погибших (умерших) в результате ЧС, в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленному законодательством РФ, пишет znak.com.

Также предусмотрены выплаты людям, здоровью которых во время ЧС был нанесен вред (тяжкий или средней тяжести вред — 400 тыс. рублей на человека, легкий вред — 200 тыс. рублей на человека).

Граница

1 апреля 2020 года к чрезвычайной ситуации именно в связи с пандемией коронавируса отнесено «распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих», указывает юрист.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 87 тыс. 147 случаев коронавируса в 85 регионах.

«От указанных выплат от государства их и их семьи отделяет только факт непризнания пандемии коронавируса в России чрезвычайной ситуацией», — пишет Чиков.

Между тем режим ЧС был веден в Абакане и Элисте.