Что будет после Brexit: перспективы курса британской национальной валюты

С приближением Брексит оценка перспектив курса GBP становится все более актуальной. Аналитики рассматривают два сценария развития ситуации. При этом можно с уверенностью сказать, что национальную валюту Великобритании ждут скорее всего не самые лучшие времена. Брексит в любом случае окажет влияние на Фунт Стерлингов.

Британия может выйти из Евросоюза со сделкой или без нее. Второй сценарий называют «жестким». Он несет в себе наиболее деструктивные последствия не только для британской национальной валюты, но и для всей мировой экономики.

Банк Англии опубликовал свой прогноз относительно Брексит. Если страна покинет ЕС без сделки, ее экономические показатели существенно ухудшатся. Великобритания гарантировано получит рекордное падение курса GBP, снижение производства и высокую инфляцию.

Британский финансовый регулятор снизил прогноз экономического роста на 2019 и следующий год с 1,5% и 1,6% соответственно до 1,3%. Данный показатель является самым низким с 2012 года. Регулятор не стал изменять учетную ставку и остальные инструменты ведения денежно-кредитной политики. При этом в Банке Англии заявили, что в случае необходимости готовы умеренно повышать ставку для достижения целевого значения инфляции в 2%.

Брексит без соглашения вызовет ввод пошлин на британскую продукцию. Это ударит практически по всем сферам экономики страны. Реализация данного сценария способна обвалить курс Фунта Стерлингов до самых низких значений. Brexit без сделки также опасен и для Евро. Экономика Евросоюза и Великобритании сильно связаны между собой.

После того, как место премьер-министра занял Борис Джонсон курс британской национальной валюты сильно ослабел на фоне опасений «жесткого» Brexit. Он неоднократно говорил, что воля граждан, выраженная на референдуме, будет исполнена.

Самые большие опасения вызывали слова Бориса Джонсона относительно того, что Brexit состоится в любом случае 31.10.2019. Даже если ЕС и Великобритании не удастся достигнуть соглашения, страна покинет союз. Данная позиция премьера вынудила британский парламент запретить Брексит без сделки на законодательном уровне. По сути, у премьер-министра практически не остается выбора, кроме как подписать соглашение с ЕС или перенести Brexit на январь 2020 года.

Все это существенно снизило риск реализации «жесткого» сценария. Шансы на то, что стороны сумеют прийти к соглашению в последнее время существенно выросли. Brexit со сделкой также окажет негативное влияние на британскую экономику, но его последствия будут не столь трагичные для Фунта Стерлингов.