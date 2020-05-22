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Что делать, чтобы не остаться голодным: народные приметы 22 мая

22 мая отмечается народно-христианский праздник Николай Вешний. По-другому его называют Святой Николай, Николай Теплый, Николин день и Травный день. Рассказываем, с какими народными традициями и приметами связан этот день.

Цветение. Весна.
Цветение. Весна.
СС0

Кто такой святой Николай?

Имя святого Николая Чудотворца известно во всех уголках земного шара. В честь него называли и до сих пор продолжают называть храмы и соборы. Своим покровителем его считают рыбаки и моряки. Также он помогает бедным. При жизни он много им помогал — подавал пищу, лечил, давал деньги, оказывал защиту и поддержку в различных нуждах.

Мощи святителя хранились в Ликийском кафедральном храме, пока в конце XI века в Греции не наступили тяжелые времена. Территорию страны постоянно грабили, сжигали города, а также оскверняли святые места.

В 1087 году священнику из города Бари явился образ святого и велел перенести его мощи. Жители Бари приехали забрать мощи Николая Чудотворца. 9 мая (по старому календарю) их внесли в храм святого Стефана, где они находятся и поныне.

Народные традиции 22 мая

Главной традицией Дня Николы был выгон лошадей на пастбище в ночное время. С этого дня травы начинали хорошо расти, а наши предки говорили: «Не хвались на Юрьев день посевом, а хвались на Николин день травой». Для этого каждая семья отправляла холостых парней в поля. Вечером к ним присоединялись девушки — и начинались гуляния с песнями и хороводами.

Капли вода. После дождя, роса. Лето.
Капли вода. После дождя, роса. Лето.
СС0

После 22 мая устанавливалась теплая погода. Домашним животным хватало свежей травы, а козы и коровы давали больше молока.

В этот день обращали внимание на погоду. Если утро было туманным и влажным, то обязательно нужно было умыться росой. Это сулило здоровье для человека, а для земли богатый урожай.

Считалось, чтобы не остаться голодным в будущем, сегодня нужно дать милостыню бедным и нищим. «Не накормишь на Николин день голодного — сам наголодаешься».

Народные приметы 22 мая

  • Два Николы у нас — один с травой, другой с зимой.
  • Не хвались на Юрьев день посевом, а хвались на Николин день травой.
  • До Николы крепись, хоть разопнись, а с Николы живи — не тужи.
  • Каков день на Николу вешнего, таков и на Николу зимнего.
  • Если на другой день после вешнего Николы пойдет дождь, все лето будет ненастным.
  • От Николы осталось двенадцать холодных утренников, коли не весной, то до середины сентября.
  • Если на ольхе распустились цветы — настала пора сеять гречку.
  • Если картошка еще не посажена, то делать это уже бессмысленно — она не успеет созреть и не даст урожая.
  • На болотах слышно кваканье лягушек — урожай овса будет хорошим.
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