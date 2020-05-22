Что делать, чтобы не остаться голодным: народные приметы 22 мая

Кто такой святой Николай?
Имя святого Николая Чудотворца известно во всех уголках земного шара. В честь него называли и до сих пор продолжают называть храмы и соборы. Своим покровителем его считают рыбаки и моряки. Также он помогает бедным. При жизни он много им помогал — подавал пищу, лечил, давал деньги, оказывал защиту и поддержку в различных нуждах.
Мощи святителя хранились в Ликийском кафедральном храме, пока в конце XI века в Греции не наступили тяжелые времена. Территорию страны постоянно грабили, сжигали города, а также оскверняли святые места.
В 1087 году священнику из города Бари явился образ святого и велел перенести его мощи. Жители Бари приехали забрать мощи Николая Чудотворца. 9 мая (по старому календарю) их внесли в храм святого Стефана, где они находятся и поныне.
Народные традиции 22 мая
Главной традицией Дня Николы был выгон лошадей на пастбище в ночное время. С этого дня травы начинали хорошо расти, а наши предки говорили: «Не хвались на Юрьев день посевом, а хвались на Николин день травой». Для этого каждая семья отправляла холостых парней в поля. Вечером к ним присоединялись девушки — и начинались гуляния с песнями и хороводами.
После 22 мая устанавливалась теплая погода. Домашним животным хватало свежей травы, а козы и коровы давали больше молока.
В этот день обращали внимание на погоду. Если утро было туманным и влажным, то обязательно нужно было умыться росой. Это сулило здоровье для человека, а для земли богатый урожай.
Считалось, чтобы не остаться голодным в будущем, сегодня нужно дать милостыню бедным и нищим. «Не накормишь на Николин день голодного — сам наголодаешься».
Народные приметы 22 мая
- Два Николы у нас — один с травой, другой с зимой.
- Не хвались на Юрьев день посевом, а хвались на Николин день травой.
- До Николы крепись, хоть разопнись, а с Николы живи — не тужи.
- Каков день на Николу вешнего, таков и на Николу зимнего.
- Если на другой день после вешнего Николы пойдет дождь, все лето будет ненастным.
- От Николы осталось двенадцать холодных утренников, коли не весной, то до середины сентября.
- Если на ольхе распустились цветы — настала пора сеять гречку.
- Если картошка еще не посажена, то делать это уже бессмысленно — она не успеет созреть и не даст урожая.
- На болотах слышно кваканье лягушек — урожай овса будет хорошим.