Что делать, если мошенники взяли кредит на ваш паспорт

Алексей из Барнаула обратился в редакцию altapress.ru с вопросом: «На мой паспорт оформили кредит без моего ведома. Я об этом узнал только после того, как меня оповестили о задолженности. Что делать?»

Управляющий барнаульским отделением Банка России Татьяна Винокурова рассказала altapress.ru, что в этом случае сначала нужно составить заявление в финансовую организацию, где оформили кредит. В нем нужно обозначить, что вы не заключали договор и не получали денег.

Татьяна Винокурова,

управляющий барнаульским отделением Банка России:

Если вы потеряли паспорт или его украли, приложите копию соответствующей справки из полиции. Сообщите финансовой организации, что ей нужно провести внутреннее расследование. Также запросите копии документов, по которым был выдан кредит. Если ваши доводы на берут во внимание, можно пожаловаться в Банк России. Если кредитор поймет, что деньги брали не вы, задолженность с вас спишут. Если же он не найдет доказательств того, что деньги по вашему паспорту получили мошенники, обращайтесь в суд.

Кредит. СС0.

В суде все документы проверят. Подделку подписи можно доказать благодаря графологической экспертизе. Выявить онлайн-мошенничество сложнее, но это тоже возможно. Оформление кредита или займа на чужое имя — это преступление. Поэтому в таких ситуациях всегда обращайтесь в полицию с заявлением о мошенничестве.

Совет

Никому не позволяйте делать копии вашего паспорта или сканы без серьезного на то повода. Не сообщайте свои данные неизвестным по телефону или в соцсетях. Нигде не оставляйте паспорт в залог.

В интернете вводите паспортные данные на защищенных сайтах. У таких в адресной строке должен быть значок закрытого замка. И регулярно проверяйте свою кредитную историю: теперь это можно делать бесплатно два раза в год.