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Жизнь
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Что делать, если не дают книгу жалоб?

Анна из Барнаула обратилась в редакцию altapress.ru с вопросом: «Недавно столкнулись с хамством персонала в заведении общепита. Возникло желание написать об этом в книге жалоб и предложений, но предоставить ее отказались, сказав, что ее нет, а если и есть, то все равно не дадут. Что делать в такой ситуации?»

Общепит. Люди.
Общепит. Люди.
Открытые источники.

В Роспотребнадзоре по Алтайскому краю сообщили:

В соответствии с «Правилами оказания услуг общественного питания», утвержденным постановлением Правительства РФ, исполнитель обязан иметь книгу отзывов и предложений, которая предоставляется потребителю по его требованию. Вопросы некорректного поведения персонала (хамства) не регулируются законодательством о защите прав потребителей. Вы можете обратиться в органы полиции.

Законодательство РФ предусматривает претензионный (досудебный) и судебный способ урегулирования спорных отношений. Рекомендуем вам обратиться к исполнителю с письменной претензией, в которой следует изложить ваши требования.

Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону:8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru с пометкой «Вопрос в редакцию».

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