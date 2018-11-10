Что делать, если не дают книгу жалоб?

В соответствии с «Правилами оказания услуг общественного питания», утвержденным постановлением Правительства РФ, исполнитель обязан иметь книгу отзывов и предложений, которая предоставляется потребителю по его требованию. Вопросы некорректного поведения персонала (хамства) не регулируются законодательством о защите прав потребителей. Вы можете обратиться в органы полиции.

Законодательство РФ предусматривает претензионный (досудебный) и судебный способ урегулирования спорных отношений. Рекомендуем вам обратиться к исполнителю с письменной претензией, в которой следует изложить ваши требования.