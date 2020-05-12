Что делать, если вам отказали в кредитных каникулах или отсрочке по платежам

Весь апрель и половину мая россияне находились в вынужденном отпуске. Те из граждан, у кого есть кредиты, обратились в банки с просьбой о предоставлении так называемых «кредитных каникул». Но абсолютному большинству отказали.

Что делать дальше , об этом расскахывают специалисты юридической компании «Банкрот-Про»:

— Действительно, официальная статистика замалчивает факты отказов, но интернет пестрит рассказами об этом. Заемщики на различных форумах обсуждают похожие ситуации и приходят к самому популярному решению — не платить банкам ничего.

Тем не менее, выход есть. Мало кто знает, что 15 апреля Верховный суд РФ выпустил обзор судебной практики, в котором сообщил, что режим нерабочих дней — это не причина для неисполнения обязательств по договорам, а значит, он не дает оснований для переноса или отмены платежей по кредитам.

Да, заёмщик имеет право обратиться к регулятору с жалобой и оспорить в суде решение, если в кредитных каникулах отказали. Но в суде ему предстоит доказать, что он действительно пострадал от коронавируса. А в нашей стране чрезвычайной ситуации никто не объявлял, а значит, ни один суд не признает пандемию форс-мажором.

Еще хуже — принять решение совсем не платить по кредитам. В случае, если заёмщик в одностороннем порядке решит прекратить совершать платежи, то кредитор вправе начислять пени и штраф, в соответствии с действующим законодательством. Евгения Лазарева, руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» отмечает: «Такой нигилизм может стоить очень дорого и приведет как минимум к испорченной кредитной истории

Что же делать? На самом деле пора вспомнить, что есть процедура банкротства физического лица. Банкротство — это не синоним разорения, несмотря на мнение обывателей, а всего лишь мера, которая направлена на финансовое оздоровление гражданина и снятие напряжения в обществе.

В случаях, когда общий размер кредитных и финансовых обязательств выше 500 000 рублей, банкротство — разумная и выгодная мера. Заёмщик сэкономит и даже заработает, пройдя процедуру банкротства.

Очевидно, не имея подобной практики, рассчитывать на успех не приходится. Лучше сразу обратиться к профессионалам. Юристы, ведущие банкротные дела, проведут анализ вашего финансового положения, составят заявление в суд, подготовят необходимые для процедуры документы и представят интересы заявителя в суде.

Слаженные действия профессионалов приведут к тому, что суд освободит вас от обязательств. Для подробной консультации об оформлении и проведении процедуры банкротства обратитесь на сайт юридической компании «Банкрот-Про» — bankrot-pro.online.