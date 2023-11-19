Что делать при повреждении имущества во время урагана

Руководитель проекта "Первый аджастер" Ольга Писанова рассказала, что делать, если ваше имущество повреждено от погодных условий.

Проблема возмещения ущерба: возможна ли ситуация, когда никто не будет компенсировать убытки?

Уже известно, что местами скорость ветра зафиксирована более 30 м/c, что выходит за рамки обычного природного явления.

Ветер такой силы нельзя было предвидеть, но теперь предстоит решить один вопрос: кто будет возмещать ущерб?

Многое зависит от того, будет ли ветер, подпадающий под признаки опасного метеорологического явления, признан судом экстраординарным или обычным природным явлением.

Можно ли было предотвратить падение крыши, дерева, рекламного щита и других возникших последствий?

Юридическим языком, сильный ветер сам по себе не освобождает лицо, ненадлежащим образом осуществляющее функции по содержанию упавшего объекта, от ответственности за вред, причиненный в результате его падения.

Другими словами, обследуют объект, который причинил ущерб, и если обнаружат дефект, то его падение будет обычным последствием неосуществления контроля, а значит потерпевшему положено возмещение ущерба.

Но, если будет установлено, что из-за сильного ветра разрушило как исправные объекты, так и повалило здоровые деревья, то можно говорить о том, что причиной стало не их физическое состояние, а сильный ветер.

Соответственно, риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет собственник, то есть ущерб возмещать ему не будут.

Такова норма статьи 211 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если вы обнаружили, что ваше имущество повреждено:

Необходимо вызвать сотрудников полиции, так как именно они уполномочены принимать и регистрировать сообщения о происшествиях.

Ожидайте. Это может занять несколько часов. Без необходимости ничего не перемещаете.

До приезда полиции сфотографируйте, запишите видео место происшествия, зафиксируйте каждую деталь

На месте происшествия сотрудник проведёт осмотр места происшествия:

- зафиксирует факт падения, причиняющего ущерб

- опишет полученные повреждения.

Затем нужно обратиться в оценочную организацию и определить стоимость восстановительного ремонта, один экземпляр отчёт передать сотруднику, который расследует ваше дело.

Ожидайте результатов расследования.

По общему правилу, возмещать ущерб должен собственник:

- если дерево упало на парковке возле дома, то это, как правило, зона ответственности управляющей компании, позвоните им сразу и пригласите на осмотр

- если на трассе – то дорожные службы

- в иных случаях, собственники соответствующих земельных участков, включая региональные органы власти, муниципалитеты и коммерческие организации.

Принять попытку мирно урегулировать спор.

Если обращение будет проигнорировано, то придется идти в суд.

Если же машина застрахована, и падение предметов включено в число страховых рисков (например, по КАСКО), то рекомендуем сразу уведомить страховую компанию. Это избавит вас от судебного разбирательства – ведь в таком случае страховая организация возместит расходы на ремонт ТС, а потом сама в порядке суброгации сможет получить компенсацию выплаченной суммы в суде от реального виновника происшествия.

Алгоритм действий тех, чье имущество застраховано такой же, как и при отсутствии полиса.

Если у вас возникли вопросы или ваше имущество повреждено, вы можете задать их юристу компании «Первый Аджастер» по телефону +79237222154.

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