Что делать с ненавистной работой и зачем покупать бубен. Пять лучших праздников 31 марта

Почему нужно уволиться с нелюбимой работы, купить бубен и полюбоваться на Эйфелеву башню 31 марта. Altapress.ru рассказывает о самых необычных праздниках в этот день.

1. Международный день «Бросай свою ненавистную работу».

Вам знакомо чувство, когда приходится каждое утро вытаскивать себя из постели, чтобы добраться до работы?

Хуже того, главный источник вашего несчастья — чувство, будто вы раб работы, которая вам больше не нравится. Независимо от того, насколько велика ваша зарплата.

В День «Бросай свою ненавистную работу» стоит задуматься, нравится ли вам ваше занятие? Это ли дело всей вашей жизни, ваше призвание? А если нет — сегодня следует серьезно подумать об изменениях и своем счастье.

2. Бубуйный день.

31 марта в мире отмечают такой интересный праздник как Бубуйный день. По традициям, сегодня нужно обязательно взять в руки бубен и прозвенеть-пропеть такую мелодию: бу-бу-буй-бу-уу.

Считают, что такой ритуал привлекает удачу. Причем простучать легкий ритм сможет каждый. А если под рукой бубна нет — подойдет что угодно, что может издавать звук.

Праздник. unsplash.com

3. Праздник разноцветных глаз.

31 марта во всем мире поддерживают людей с гетерохромией. На Земле всего один процент людей с такой особенностью — анатомическим состоянием, при котором левый глаз отличается цветом от правого.

Однако гетерохромия бывает неполной — когда цвет глаз одинаковый, но присутствует градиент или пятна другого цвета. Такая особенность наоборот сильно распространена, а «чистый» цвет — наоборот скорее редкость.

При этом гетерохромию до сих пор считают загадкой в науке.

4. Международный день декольте.

Его начали праздновать в 2002 году при поддержке производителя бюстгальтеров Wonderbra.

Wonderbra отмечает, что в этот день нужно поддерживать независимость и силу женщин во всех аспектах их жизни: от отношений до карьеры.

Праздник. unsplash.com

5. День Эйфелевой башни.

Культовый памятник, открытый миру в этот день 1889 года, выдержал испытание временем и остается одним из самых замечательных чудес света.

Эйфелева башня высотой 1063 фута возвышается над Парижем и символизирует триумф современной техники и западной цивилизации.

День Эйфелевой башни — день празднования для миллионов людей. И вам в этот день стоит присоединиться к чествованию и, например, запланировать поездку в страну мимов и круассанов.

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