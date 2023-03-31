Что делать с ненавистной работой и зачем покупать бубен. Пять лучших праздников 31 марта

1. Международный день «Бросай свою ненавистную работу».
Вам знакомо чувство, когда приходится каждое утро вытаскивать себя из постели, чтобы добраться до работы?
Хуже того, главный источник вашего несчастья — чувство, будто вы раб работы, которая вам больше не нравится. Независимо от того, насколько велика ваша зарплата.
В День «Бросай свою ненавистную работу» стоит задуматься, нравится ли вам ваше занятие? Это ли дело всей вашей жизни, ваше призвание? А если нет — сегодня следует серьезно подумать об изменениях и своем счастье.
2. Бубуйный день.
31 марта в мире отмечают такой интересный праздник как Бубуйный день. По традициям, сегодня нужно обязательно взять в руки бубен и прозвенеть-пропеть такую мелодию: бу-бу-буй-бу-уу.
Считают, что такой ритуал привлекает удачу. Причем простучать легкий ритм сможет каждый. А если под рукой бубна нет — подойдет что угодно, что может издавать звук.
3. Праздник разноцветных глаз.
31 марта во всем мире поддерживают людей с гетерохромией. На Земле всего один процент людей с такой особенностью — анатомическим состоянием, при котором левый глаз отличается цветом от правого.
Однако гетерохромия бывает неполной — когда цвет глаз одинаковый, но присутствует градиент или пятна другого цвета. Такая особенность наоборот сильно распространена, а «чистый» цвет — наоборот скорее редкость.
При этом гетерохромию до сих пор считают загадкой в науке.
4. Международный день декольте.
Его начали праздновать в 2002 году при поддержке производителя бюстгальтеров Wonderbra.
Wonderbra отмечает, что в этот день нужно поддерживать независимость и силу женщин во всех аспектах их жизни: от отношений до карьеры.
5. День Эйфелевой башни.
Культовый памятник, открытый миру в этот день 1889 года, выдержал испытание временем и остается одним из самых замечательных чудес света.
Эйфелева башня высотой 1063 фута возвышается над Парижем и символизирует триумф современной техники и западной цивилизации.
День Эйфелевой башни — день празднования для миллионов людей. И вам в этот день стоит присоединиться к чествованию и, например, запланировать поездку в страну мимов и круассанов.