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Жизнь

Что делать тем, кто контактировал с Виктором Томенко на Дне города. Ответ правительства

Все, кто контактировал с губернатором Алтайского края Виктором Томенко на Дне города, сдадут тесты, если ответственно относятся к своему здоровью, заявил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев.

Виктор Томенко в маске.
Виктор Томенко в маске.
altairegion22.ru

Правительство края проинформировало всех контактных, а теперь они сами должны пройти тестирование, отметил он. Сам Томенко раз в неделю сдавал тесты.

«О положительном результате последнего теста пресс-служба проинформировала всех жителей края через средства массовой информации и другими доступными способами. Таким образом, проинформированы и все те, кто общался с губернатором во время Дня города. Уверен, что все они ответственно относятся к своему здоровью и пройдут тестирование», — заявил Негреев.

Состояние здоровья позволяет Виктору Томенко работать в обычном режиме, но на удаленке.

«Мы поддерживаем с ним постоянный контакт по различным каналам связи, решаем рабочие вопросы», — отметили в пресс-службе.

Часть депутатов и спикер АКЗС Александр Романенко уже сдали анализы.

Что делать рядовым барнаульцам — неизвестно. Платные тесты не проводятся при наличии контактов с заболевшими, а для бесплатных тестов у горожан может не быть показаний из-за отсутствия симптомов.

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