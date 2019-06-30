Что это было: 5 гипотез и теорий о таинственном Тунгусском метеорите

Утром 30 июня 1908 года в небе над Сибирью увидели ослепительный шар, а затем раздался мощный взрыв. Этот главный феномен XX века условно назвали Тунгусскии метеоритом. Однако ученые до сих пор спорят, что это было. Altapress.ru собрал самые интересные версии.

Что известно о Тунгусском метеорите

Утром 30 июня 1908 года над территорией Восточной Сибири в бассейне реки Подкаменная Тунгуска (Эвенкийский район Красноярского края) несколько секунд в небе видели ослепительный шар-болид. Он оставил за собой мощный пылевой след, который сохранялся несколько часов.

Затем над тайгой раздался взрыв огромной мощности. Взрывной волной в радиусе 40 км повалило лес, погибли звери и пострадали люди. Под действием светового излучения в тайге вспыхнул пожар, сообщает РИА Новости.

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На месте катастрофы нет кратера. Некоторые деревья в эпицентре взрыва остались стоять без листвы и веток — одни голые стволы. Тунгусский метеорит так и не был найден. Что-то взорвалось над тайгой и не оставило следов.

Если бы Тунгусский метеорит упал позже часа на четыре, то им бы смело Санкт-Петербург с лица Земли, сообщает kp.ru. Поэтому то, что космическое тело упало в безлюдную тайгу, можно считать большой удачей.

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Тунгусский метеорит: версии ученых и не только

Классическая гипотеза

30 июня 1908 года на Землю упал каменный или железный метеорит большой массы либо рой метеоритов. Опровергает эту концепцию то, что не удалось найти никаких осколков метеорита, и кратера тоже нет, уточняет aif.ru.

Не метеорит , а комета

В отличие от метеоритов кометы имеют неплотную структуру, составной частью которой является лед. Вещество кометы могло начать стремительно разрушаться в момент вхождения в атмосферу Земли, а взрыв полностью разрушил космический объект.

В космосе. Сергей Рязанский , Роскосмос

Космический корабль

В 1946 году в журнале «Вокруг света» писатель-фантаст Александр Казанцев опубликовал рассказ, в котором высказал еще одну версию Тунгусского феномена: якобы это была катастрофа внеземного космического корабля.

Эксперимент Николы Тесла

Согласно этой версии, 30 июня 1908 года Тесла из своей лаборатории в ходе эксперимента произвел «энергетический сверхвыстрел» в район Аляски. Однако направленная Теслой энергия ушла значительно дальше.

Шаровая молния

Еще в 1908 году исследователи Тунгусской катастрофы предположили, что причиной взрыва стала огромная шаровая молния.