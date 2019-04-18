Что и почему не нужно делать садоводу весной: главные ошибки

Не белите деревья

На вопрос «зачем вы красите стволы и скелетные ветви деревьев» заядлые дачники ответят, что это поможет от вредителей. Это самый распространенный миф. Но побелка от нашествия насекомых никак не спасает.

Такая процедура необходима для защиты коры от обжигающих солнечных лучей — зимой. Снег хорошо отражает солнце, на деревьях могут появиться ожоги и морозобоины. А значит и красить нужно не раньше осени, даже в начале зимы. Весной такая процедура попросту бесполезна.