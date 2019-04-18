Что и почему не нужно делать садоводу весной: главные ошибки

На вопрос «зачем вы красите стволы и скелетные ветви деревьев» заядлые дачники ответят, что это поможет от вредителей. Это самый распространенный миф. Но побелка от нашествия насекомых никак не спасает.
Такая процедура необходима для защиты коры от обжигающих солнечных лучей — зимой. Снег хорошо отражает солнце, на деревьях могут появиться ожоги и морозобоины. А значит и красить нужно не раньше осени, даже в начале зимы. Весной такая процедура попросту бесполезна.
Морозы весной зачастую возвращаются. И если с первым весенним солнцем вы решили снять укрытия со своих растений — не спешите. В средней полосе России заморозки возможны вплоть до конца мая. Не доверяйте весеннему теплу, ваши поспешные выводы могут навредить спокойно перезимовавшим растениям.
Во-первых, вы и ваш весенний эксперимент легко можете стать причиной пожара. Во-вторых, вы можете «нарваться» на административное дело и штраф, который предусмотрен за разжигание травы даже на собственном участке.
Но это не единственное, что грозит вам при сжигании сухой травы. Огнем вы убиваете насекомых: не только вредных, но и полезных. При нагревании верхнего слоя почвы гуминовые вещества разлагаются — это значительно снижает ее плодородие. На такой выжженной земле растут далеко не все овощи.
Садоводов часто подкупают саженцы, которые уже распустили листочки, дали бутоны и даже раскрыли цветки. Безусловно, это говорит о том, что растение активно развивается. Но открытая корневая система и начавшийся процесс вегетации обрекает саженец на гибель при высаживании в открытый грунт.
Выход есть — покупайте уже пробудившиеся растения только в контейнерах. Это касается и весенних луковичных: они уже не зацветут и совсем не факт, что доживут до следующего года.