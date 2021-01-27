Что и почему запрещено делать в день Нины. Народные приметы 27 января

Народные традиции 27 января
Вторая часть названия происходит из русского обычая обихаживать в этот день домашнюю скотину. Животных чистили, убирались в хлеву, перестилали на полу солому. К скоту обращались с ласковыми словами, угощали его свежим хлебом и овощами. В народе говорили: «На святую Нину порадуй скотину».
Выходя на улицу, подмечали приметы. Если деревья покрывались инеем — это предвещало тепло, а вот белые облака сулили стужу. Если в морозный день шел снег — ждали потепления, а если на закате появлялся столб солнечного света — наоборот, готовились к морозам. Считалось, что раннее пение петухов обещает тепло, а карканье вороны поутру — метель.
По традициям праздник отдан труду, в основном работам по хозяйству.
Больше всего занимались коровами. Согласно поверью, при пожаре в этот праздничный день достаточно брызнуть в пламя капельку молока, и огонь погаснет. Полученные ожоги молоко тоже излечит.
27 января рекомендуется высадить семена на рассаду, заняться уборкой по дому. Также день благоприятствует бизнесу и в дальнейшем сулит прибыль от начатых дел.
А вот долго спать и лениться нельзя. Есть поверье, что святая Нина накажет лодырей неприятностями.
Не стоит выяснять отношения, обижаться, ссориться с кем бы то ни было. Иначе обиды обратятся против вас самих — говорили в народе.
Не рекомендуется даже повышать голос, чтобы нечисть на крики не прилетела. А чтобы не накликать несчастье, лучше не выносить из дома мусор и не стричься.
Народные приметы 27 января
- Луна окружена дымкой — к бурану.
- Пошел снежок, кочеты прокричали рано — к оттепели.
- Деревья опушил иней — потеплеет.
- Каркают вороны — ждать вьюг с метелями.
- На небе белые облака — холода еще не скоро отпустят.
- Месяц бледный — пойдет снег.
- Яркое мерцание звезд — похолодает.
- Приснились красная или черная корова (бык) — к покойнику.