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Жизнь

Что и почему запрещено делать в день Нины. Народные приметы 27 января

27 января отмечается народно-христианский праздник «Нина — обряды скотины». Иначе дата называется «Нинооба». Народные приметы и традиции дня — в нашем материале.

Снег идет. Зима. Метель.
Снег идет. Зима. Метель.
СС0

Народные традиции 27 января

Вторая часть названия происходит из русского обычая обихаживать в этот день домашнюю скотину. Животных чистили, убирались в хлеву, перестилали на полу солому. К скоту обращались с ласковыми словами, угощали его свежим хлебом и овощами. В народе говорили: «На святую Нину порадуй скотину».

Выходя на улицу, подмечали приметы. Если деревья покрывались инеем — это предвещало тепло, а вот белые облака сулили стужу. Если в морозный день шел снег — ждали потепления, а если на закате появлялся столб солнечного света — наоборот, готовились к морозам. Считалось, что раннее пение петухов обещает тепло, а карканье вороны поутру — метель.

По традициям праздник отдан труду, в основном работам по хозяйству.
Больше всего занимались коровами. Согласно поверью, при пожаре в этот праздничный день достаточно брызнуть в пламя капельку молока, и огонь погаснет. Полученные ожоги молоко тоже излечит.

27 января рекомендуется высадить семена на рассаду, заняться уборкой по дому. Также день благоприятствует бизнесу и в дальнейшем сулит прибыль от начатых дел.

А вот долго спать и лениться нельзя. Есть поверье, что святая Нина накажет лодырей неприятностями.

Сон.Спящий человек.
Сон. Спящий человек.
unsplash.com/

Не стоит выяснять отношения, обижаться, ссориться с кем бы то ни было. Иначе обиды обратятся против вас самих — говорили в народе.

Не рекомендуется даже повышать голос, чтобы нечисть на крики не прилетела. А чтобы не накликать несчастье, лучше не выносить из дома мусор и не стричься.

Народные приметы 27 января

  • Луна окружена дымкой — к бурану.
  • Пошел снежок, кочеты прокричали рано — к оттепели.
  • Деревья опушил иней — потеплеет.
  • Каркают вороны — ждать вьюг с метелями.
  • На небе белые облака — холода еще не скоро отпустят.
  • Месяц бледный — пойдет снег.
  • Яркое мерцание звезд — похолодает.
  • Приснились красная или черная корова (бык) — к покойнику.
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