Как не начать лысеть 27 июня? Народные приметы на день Елисея

Народные традиции 27 июня

На Елисея продолжали сеять гречиху. Этим занимались обычно в ясную и сухую погоду. «Коли пыль на бороне, то и блин на решете», — говорили крестьяне. Гречиха была крайне важной культурой для русского народа. О ней даже складывали особые пословицы и поговорки: «Гречневая каша — матушка наша, а хлебец ржаной — отец наш родной».

Хотя сеяли гречиху в сухое поле, после посева нужен был дождь — чтобы быстрей семена проросли. Для этого люди заклинали крапиву, просили ее обжечь небеса, чтобы оттуда хлынул ливень. Но дождя ждали только на следующий день: ведь если зарядит на Елисея, это предвещает еще долгих семь недель сырой погоды.

В этот день также принято было освящать новую одежду, чтобы она не принесла своему хозяину несчастий. Так же поступали с чужой одеждой, доставшейся в дар или в наследство. Конечно, люди не ждали целый год до Елисеева дня, чтобы освятить все обновки.

Ритуал совершали только с вещами, купленными после Нового года и надетыми не более трех раз, а также с нарядами, в которых человек чувствовал себя неуютно.

Запрещено долго лежать в постели и в целом бездельничать. Тот, кто будет в эту субботу лениться, вскоре может серьезно заболеть. Поэтому даже если никаких неотложных дел нет, стоит заняться уборкой.

Прическа. Розовые волосы. Стиль СС0 Девушка. Прическа. СС0 Девушка. Волосы. Прическа ССО

Рекомендуется отказаться от алкоголя в этот день. Наши предки верили, что 27 июня спиртное будет токсичным. Также не стоит и слишком наедаться. Лучше вообще устроить разгрузочный день.

В эту ночь будут сниться полезные сны. В них могут быть подсказки о том, как вести себя в сложных жизненных ситуациях.

В этот день лучше не расчесывать волосы, иначе можно начать лысеть. Если сделать прическу необходимо, то стоит соблюсти некий ритуал: взять самый старый гребень, промыть, аккуратно причесаться, снова вымыть его и положить на место.

Народные приметы 27 июня