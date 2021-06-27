Как не начать лысеть 27 июня? Народные приметы на день Елисея

Народные традиции 27 июня
На Елисея продолжали сеять гречиху. Этим занимались обычно в ясную и сухую погоду. «Коли пыль на бороне, то и блин на решете», — говорили крестьяне. Гречиха была крайне важной культурой для русского народа. О ней даже складывали особые пословицы и поговорки: «Гречневая каша — матушка наша, а хлебец ржаной — отец наш родной».
Хотя сеяли гречиху в сухое поле, после посева нужен был дождь — чтобы быстрей семена проросли. Для этого люди заклинали крапиву, просили ее обжечь небеса, чтобы оттуда хлынул ливень. Но дождя ждали только на следующий день: ведь если зарядит на Елисея, это предвещает еще долгих семь недель сырой погоды.
В этот день также принято было освящать новую одежду, чтобы она не принесла своему хозяину несчастий. Так же поступали с чужой одеждой, доставшейся в дар или в наследство. Конечно, люди не ждали целый год до Елисеева дня, чтобы освятить все обновки.
Ритуал совершали только с вещами, купленными после Нового года и надетыми не более трех раз, а также с нарядами, в которых человек чувствовал себя неуютно.
Запрещено долго лежать в постели и в целом бездельничать. Тот, кто будет в эту субботу лениться, вскоре может серьезно заболеть. Поэтому даже если никаких неотложных дел нет, стоит заняться уборкой.
Рекомендуется отказаться от алкоголя в этот день. Наши предки верили, что 27 июня спиртное будет токсичным. Также не стоит и слишком наедаться. Лучше вообще устроить разгрузочный день.
В эту ночь будут сниться полезные сны. В них могут быть подсказки о том, как вести себя в сложных жизненных ситуациях.
В этот день лучше не расчесывать волосы, иначе можно начать лысеть. Если сделать прическу необходимо, то стоит соблюсти некий ритуал: взять самый старый гребень, промыть, аккуратно причесаться, снова вымыть его и положить на место.
Народные приметы 27 июня
- Вечерний дождь предвещают темные плотные облака.
- Если 27 июня весь день льет дождь, такая же погода продержится еще семь недель.
- Предки наблюдали за звездами. Если они ярко блестят — это к хорошей погоде, а если мерцают — к дождю с грозой.
- Большое количество мошки и комаров — к хорошему урожаю ягод и грибов.
- Притихшие утки — к грозе, коршуны высоко в небе — к теплым ясным дням, прыгающие на берегу водоема лягушки — к осадкам.