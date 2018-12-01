Налоги, ОСАГО и две пенсии за раз. Что изменится для россиян с 1 декабря

1 декабря в России вступают в силу несколько изменений в законодательстве РФ. Каждое из них так или иначе коснётся каждого россиянина.

Для водителей

С 1 декабря водителям начнут выдавать биометрические водительские права. Получить цифровой документ можно в подразделениях Госавтоинспекции. Удостоверение нового образца будет содержать микрочип с биометрическими данными, фотографией, электронной подписью и изображением отпечатков пальцев.

Запчасти для ремонта автомобиля по полису ОСАГО подорожают. Союз автостраховщиков составил новый справочник, по которому будет рассчитываться стоимость автозапчастей. По прогнозу экспертов, цены вырастут примерно на 6,5%. Это приведет и к росту страховых выплат.

Также напомним, что с 1 декабря все автомобилисты должны ездить только на автомобилях с зимней резиной. В противном случает им грозит штраф в размере 500 рублей.

Для налогоплательщиков

Федеральная налоговая служба напоминает, что 3 декабря истекает срок оплаты имущественного, земельного и транспортного налога для физических лиц за 2017 год. Это касается тех, у кого есть в собственности земля, квартиры, частные дома, гаражи, автомобили, а также мотоциклы и другой транспорт.

Для пенсионеров

В декабре некоторые россияне получат сразу две пенсии — за декабрь и за январь. Но это коснется только тех пенсионеров, выплаты которых приходятся на первые числа месяца.

Для пассажиров

В декабре вступили в силу изменения в федеральный закон «О безопасности дорожного движения». Они ужесточат требования к перевозчикам. Так, например, теперь запрещено брать на работу тех водителей, у которых нет российских прав (только международные). Всех, кто находится за рулём и перевозит пассажиров, будут проверять перед выходом в рейс. Кроме того, полиция получит право на доступ к тахографам.

Для потребителей

С начала этой зимы все продукты, в которых содержатся генетически модифицированные организмы, будут маркировать. Это нововведение коснется не только России, но и других стран.

Для страны

С 1 декабря на 11% снизится экспортная пошлина на нефть или на 16,9 $, составив 135,1 $ за тонну.