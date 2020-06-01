Выплаты, долги и вино в законе: что изменится для жителей Алтайского края с 1 июня 2020 года

Дополнительные выплаты на детей
С 1 июня начнут поступать новые выплаты семьям с детьми. Речь идет о двух формах поддержки. Первая — на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, если среднедушевой доход семьи не превышает величину регионального прожиточного минимума. Для Алтайского края — это 10,3 тыс. рублей.
Выплаты помесячные и рассчитываются сразу на год в размере 50% от прожиточного минимума на одного ребенка.
Вторая форма поддержки — единовременная. Она будет предоставлена в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
Защита от взыскания долгов
С 1 июня вступает в силу поправки в Федеральный закон «Об исполнительном производстве». Теперь выплаты социального характера будут защищены от взыскания долгов. В список защищенных попали:
- пособия россиян, имеющих детей;
- материнский капитал;
- алименты;
- пенсии по потери кормильца;
- компенсации пострадавшим в техногенных катастрофах или от чрезвычайных ситуаций; компенсация проезда, приобретения лекарств и другие.
Чтобы было очевидно, с каких выплат нельзя списывать задолженность, они будут соответствующим образом промаркированы. Порядок указания специального кода установит Центробанк России.
Банки страны, в свою очередь, при поступлении к ним исполнительных листов должны будут учитывать нововведение и не трогать социальные выплаты.
Отмена «банковского роуминга»
Следующее июньское изменение тоже касается банков. Теперь им запрещено взимать комиссии за межрегиональные переводы внутри одной структуры. С «банковским роумингом», как его называют в народе, будет покончено с 14 июня.
Центры занятости в Сети
С 1 июня все российские центры занятости начнут работать по новым правилам. Они получат доступ к базе органов ЗАГСа и МВД.
Портал Пресса40 сообщает: с использованием информационно-аналитической системы сотрудники этих учреждений начнут проверять сведения о регистрации по месту жительства, действительности паспорта и о наличии детей.
На деле это означает, что если будет выявлено несоответствия между теми сведениями, что предоставил человек и тем, что значится в базах данных, центры занятости будут вправе пересчитать ранее выданное пособие.
Автоматическое продление пенсии
30 июня станет последним днем, когда действует временная льгота, позволяющая россиянам продлевать право на пенсию автоматически, без подтверждения оснований. .
Мера была введена в связи с режимом самоизоляции, когда у пенсионеров не было возможности обратиться в Пенсионный фонд лично. Касалась она россиян, которые получают выплаты за границей, получателей социальных пенсий по старости или страховых пенсий по доверенности.
Для тех, у кого подходит срок продления пенсии, придется обратиться в соответствующие органы.
Старт экзаменационной кампании
Как пишет «Гарант» со ссылкой на Минпросвещения России, в последние два дня месяца — 29 и 30 июня — состоятся предварительные, пробные экзамены без участия детей.
Все экзаменационные процедуры будут протестированы на предмет защиты здоровья участников экзаменов. А уже с 3 июля начнется очный этап сдачи ЕГЭ.
Что меняется для бизнеса
Снижение эквайринговой комиссии
Эта мера будет действовать с 1 июня по 30 сентября для клиник, больниц, служб скорой помощи и медицинских лабораторий. Теперь банки не смогут брать комиссию выше 1% от проведенного клиентом платежа. Как сообщает портал Pervo.ru, до этого Центробанк также ограничил до 30 сентября эквайринговые комиссии для интернет-магазинов на товары повседневного спроса, продукты, лекарства, одежду, электронику и т. п.
Новый закон о виноградарстве
С 26 июня в России начнет действовать новый закон о виноградарстве и виноделии. Как пишет «Гарант», документ устанавливает правовые, организационные, технологические и экономические основы в этих областях. В частности, российским будет считаться только то вино, которое производится из винограда, выращенного внутри страны.
Ответственность за отдых детей
С начала лета начнет действовать новая статья Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающая ответственность за ненадлежащую организации отдыха и оздоровления детей. Теперь в России сформирован специальный реестр безопасных лагерей для детей. Если компания в него не входит, но продолжает заниматься детским отдыхом, то штраф для нее может составить от 500 тыс. до 1 млн рублей.