Выплаты, долги и вино в законе: что изменится для жителей Алтайского края с 1 июня 2020 года

С 1 июня российские регионы начнут ослаблять режим самоизоляции: постепенно открываются курорты, начинают работать торговые центры, рестораны и магазины. К сожалению, для жителей Алтайского края это все пока не слишком доступно. Зато можно будет воспользоваться различными законами и нормами, которые уже действуют для всех. Altapress.ru подготовил обзор самых важных изменений, которые коснуться как простых людей, так и бизнеса.

Дополнительные выплаты на детей

С 1 июня начнут поступать новые выплаты семьям с детьми. Речь идет о двух формах поддержки. Первая — на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, если среднедушевой доход семьи не превышает величину регионального прожиточного минимума. Для Алтайского края — это 10,3 тыс. рублей.

Выплаты помесячные и рассчитываются сразу на год в размере 50% от прожиточного минимума на одного ребенка.

Вторая форма поддержки — единовременная. Она будет предоставлена в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.

Толпа у Пенсионного Фонда. «Инцидент Барнаул»

Защита от взыскания долгов

С 1 июня вступает в силу поправки в Федеральный закон «Об исполнительном производстве». Теперь выплаты социального характера будут защищены от взыскания долгов. В список защищенных попали:

пособия россиян , имеющих детей;

имеющих детей; материнский капитал;

алименты;

пенсии по потери кормильца;

компенсации пострадавшим в техногенных катастрофах или от чрезвычайных ситуаций; компенсация проезда , приобретения лекарств и другие.

Чтобы было очевидно, с каких выплат нельзя списывать задолженность, они будут соответствующим образом промаркированы. Порядок указания специального кода установит Центробанк России.

Банки страны, в свою очередь, при поступлении к ним исполнительных листов должны будут учитывать нововведение и не трогать социальные выплаты.

Долги. СС0

Отмена «банковского роуминга»

Следующее июньское изменение тоже касается банков. Теперь им запрещено взимать комиссии за межрегиональные переводы внутри одной структуры. С «банковским роумингом», как его называют в народе, будет покончено с 14 июня.

Центры занятости в Сети

С 1 июня все российские центры занятости начнут работать по новым правилам. Они получат доступ к базе органов ЗАГСа и МВД.

Портал Пресса40 сообщает: с использованием информационно-аналитической системы сотрудники этих учреждений начнут проверять сведения о регистрации по месту жительства, действительности паспорта и о наличии детей.

Центры занятости населения в Барнауле сейчас работают по скользящему графику без обеда , но все равно не обходится без очередей. Олег Богданов

На деле это означает, что если будет выявлено несоответствия между теми сведениями, что предоставил человек и тем, что значится в базах данных, центры занятости будут вправе пересчитать ранее выданное пособие.

Автоматическое продление пенсии

30 июня станет последним днем, когда действует временная льгота, позволяющая россиянам продлевать право на пенсию автоматически, без подтверждения оснований. .

Мера была введена в связи с режимом самоизоляции, когда у пенсионеров не было возможности обратиться в Пенсионный фонд лично. Касалась она россиян, которые получают выплаты за границей, получателей социальных пенсий по старости или страховых пенсий по доверенности.

Пенсионеры. Анна Зайкова.

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Старт экзаменационной кампании

Для теху кого подходит срок продления пенсиипридется обратиться в соответствующие органы.

Как пишет «Гарант» со ссылкой на Минпросвещения России, в последние два дня месяца — 29 и 30 июня — состоятся предварительные, пробные экзамены без участия детей.

Все экзаменационные процедуры будут протестированы на предмет защиты здоровья участников экзаменов. А уже с 3 июля начнется очный этап сдачи ЕГЭ.

ЕГЭ. Анна Зайкова

Что меняется для бизнеса