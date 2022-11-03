Что изменится при оформлении загранпаспорта с 2023 года, объяснили россиянам

До конца 2022 года россияне могут оформить загранпаспорт на портале Госуслуг со скидкой в 1,5 тыс. рублей. С 1 января 2023 года придется платить полную стоимость, рассказывает агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Стоимость оформления загранпаспорта на сегодняшний день составляет 3,5 тыс. рублей, вместо 5 тыс. рублей.

Для тех, кто решил оформить документ онлайн, скидка 30% перестанет действовать уже с начала следующего года.

Для россиян уточнены и условия уплаты госпошлины. Теперь, если гражданин оформляет новый документ взамен утраченного или пришедшего в негодность, то за его оформление платить ничего не придется.

От уплаты также освобождаются люди, которые пострадали в чрезвычайных ситуациях.