3 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Что изменится при оформлении загранпаспорта с 2023 года, объяснили россиянам

До конца 2022 года россияне могут оформить загранпаспорт на портале Госуслуг со скидкой в 1,5 тыс. рублей. С 1 января 2023 года придется платить полную стоимость, рассказывает агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Российский загранпаспорт.
Российский загранпаспорт.
Анна Зайкова, altapress.ru

Стоимость оформления загранпаспорта на сегодняшний день составляет 3,5 тыс. рублей, вместо 5 тыс. рублей.

Для тех, кто решил оформить документ онлайн, скидка 30% перестанет действовать уже с начала следующего года.

Для россиян уточнены и условия уплаты госпошлины. Теперь, если гражданин оформляет новый документ взамен утраченного или пришедшего в негодность, то за его оформление платить ничего не придется.

От уплаты также освобождаются люди, которые пострадали в чрезвычайных ситуациях.

«Гражданам, у которых срок действия загранпаспорта подходит к концу, стоит заняться онлайн оформлением уже сейчас. Так можно значительно сэкономить. Также, вы можете оформить себе второй паспорт сроком на 10 лет, если страницы закончились», — заключает юрист.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость