Что изменится при оформлении загранпаспорта с 2023 года, объяснили россиянам

Стоимость оформления загранпаспорта на сегодняшний день составляет 3,5 тыс. рублей, вместо 5 тыс. рублей.
Для тех, кто решил оформить документ онлайн, скидка 30% перестанет действовать уже с начала следующего года.
Для россиян уточнены и условия уплаты госпошлины. Теперь, если гражданин оформляет новый документ взамен утраченного или пришедшего в негодность, то за его оформление платить ничего не придется.
От уплаты также освобождаются люди, которые пострадали в чрезвычайных ситуациях.
«Гражданам, у которых срок действия загранпаспорта подходит к концу, стоит заняться онлайн оформлением уже сейчас. Так можно значительно сэкономить. Также, вы можете оформить себе второй паспорт сроком на 10 лет, если страницы закончились», — заключает юрист.