Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

Первый день зимы стал датой многочисленных законодательных нововведений в жизни россиян. Рассказываем о некоторых из них.

1. Заканчивается срок платежей имущественных налогов

Все налоги на имущество обычно необходимо заплатить до 1 декабря, но так как в этом году оно приходится на воскресенье, крайний срок уплаты налогов сдвинули на 2 декабря. После этого начнет начисляться пеня.

Обычно ФНС рассылает письма с квитанциями, где указана сумма начисленного налога. Их могут выслать в электронном виде в ваш личный кабинет на сайте ФНС, если вы там зарегистрированы.

Если вы не зарегистрированы на сайте и квитанции вам не прислали, обратитесь в налоговую инспекцию по месту жительства.

Таблетки , лекарства. СС0

2. Ужесточается ответственность за оборот некоторых лекарств

Под уголовную статью теперь подводятся нарушения при обороте тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).

Все они входят в список жизненно необходимых. Одновременно они используются наркозависимыми людьми, которые приобретают их на черном рынке.

Отпуск этих лекарств в аптеках осуществлялся строго по рецептам. Наказание за незаконный оборот этих лекарств теперь включает лишение свободы на срок от трех до пяти лет, если речь идет о предварительном сговоре и деяниях в особо крупных размерах или совершенных организованной группой лиц.

3. Установка зимней резины стала обязанностью

Установка зимних шин на автомобиль с 1 декабря станет обязательной. Требование предусмотрено общим для стран Таможенного союза техрегламентом «О безопасности колесных транспортных средств».

Документ вступил в силу в ноябре прошлого года и действует на территории стран-участниц ЕАЭС — России, Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии.

Согласно ему, наличие зимних шин в зимний период необходимо для легковых автомобилей и грузовиков полной массой не более 3,5 тонн, при этом на одну ось не могут быть установлены шины разных моделей. Однако сам запрет носит рекомендательный характер. Потому что в российском КоАП санкций за это нарушение не предусмотрено.

Водитель. Автомобиль. СС0

4. Нецелевое использование водоемов не допустят повторно

Тем, кто раньше нарушал правила использования водоемов, теперь могут отказать в предоставлении других водоемов. Это касается юридических и физических лиц.

Такие поправки приняли в Водный кодекс в начале лета 2019 года.

«Заключение договора водопользования, в том числе по результатам аукциона, допускается с физическими лицами и юридическими лицами в случае отсутствия сведений о них в реестре недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования», — говорится в тексте документа.

5. Вступят в силу новые тарифы на электроэнергию

С 1 декабря в силу вступит приказ ФАС, устанавливающий тарифы на электроэнергию, которые будут действовать в следующем году. Речь идет о минимальной и максимальной планке, при этом собственно тарифы будут устанавливаться уже на региональном уровне (посмотреть, какими они будут в Москве, можно по ссылке) — но в пределах установленного диапазона.

Фотоаппарат. СС0

6. На некоторые группы товаров вводится маркировка

С начала зимы будет расширен список товаров, подлежащих обязательной маркировке. Пока в него входят алкоголь, некоторые лекарственные препараты, табачные изделия, изделия из меха, с октября 2019-го в пилотном режиме проводится маркировка обуви.

С 1 декабря в списке окажутся духи и туалетная вода, шины, некоторые предметы одежды и фотоаппараты. Система, при которой каждому товару присваивается индивидуальный идентификационный номер, разработана для того, чтобы бороться с контрафактом и сокращать объемы теневого рынка в стране. Предполагается, что постепенно она распространится и на остальные группы товаров.

Самолет. Олег Богданов

7. Авиаперевозчики будут платить больше за увечье пассажиров

Пределы ответственности авиаперевозчика определяют максимальный размер выплат за различный вред, нанесенный в процессе авиаперевозок — в том числе за смерть или увечье пассажиров, задержку пассажира, багажа или груза. Они устанавливаются в особых единицах (СПЗ), величина которых с осени 2019 года равна $1,37.

С 28 декабря предел ответственности за причинение смерти или увечий увеличится со 113,1 тыс. СПЗ до 128,8 тыс. СПЗ, за задержку пассажира — с 4,6 тыс. до 5,3 тыс. СПЗ, за задержку багажа и груза — с 1,1 тыс. до 1,2 тыс. и с 19 до 22 СПЗ соответственно.

Изменения предусмотрены Монреальской конвенцией, к которой Россия присоединилась в 2017 году.