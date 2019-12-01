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1 декабря -16°C

Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

Первый день зимы стал датой многочисленных законодательных нововведений в жизни россиян. Рассказываем о некоторых из них.

Деньги.
Деньги.
СС0

1. Заканчивается срок платежей имущественных налогов

Все налоги на имущество обычно необходимо заплатить до 1 декабря, но так как в этом году оно приходится на воскресенье, крайний срок уплаты налогов сдвинули на 2 декабря. После этого начнет начисляться пеня.

Обычно ФНС рассылает письма с квитанциями, где указана сумма начисленного налога. Их могут выслать в электронном виде в ваш личный кабинет на сайте ФНС, если вы там зарегистрированы.

Если вы не зарегистрированы на сайте и квитанции вам не прислали, обратитесь в налоговую инспекцию по месту жительства.

Таблетки, лекарства.
Таблетки, лекарства.
СС0

2. Ужесточается ответственность за оборот некоторых лекарств

Под уголовную статью теперь подводятся нарушения при обороте тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).

Все они входят в список жизненно необходимых. Одновременно они используются наркозависимыми людьми, которые приобретают их на черном рынке.

Отпуск этих лекарств в аптеках осуществлялся строго по рецептам. Наказание за незаконный оборот этих лекарств теперь включает лишение свободы на срок от трех до пяти лет, если речь идет о предварительном сговоре и деяниях в особо крупных размерах или совершенных организованной группой лиц.

3. Установка зимней резины стала обязанностью

Установка зимних шин на автомобиль с 1 декабря станет обязательной. Требование предусмотрено общим для стран Таможенного союза техрегламентом «О безопасности колесных транспортных средств».

Документ вступил в силу в ноябре прошлого года и действует на территории стран-участниц ЕАЭС — России, Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии.

Согласно ему, наличие зимних шин в зимний период необходимо для легковых автомобилей и грузовиков полной массой не более 3,5 тонн, при этом на одну ось не могут быть установлены шины разных моделей. Однако сам запрет носит рекомендательный характер. Потому что в российском КоАП санкций за это нарушение не предусмотрено.

Водитель. Автомобиль.
Водитель. Автомобиль.
СС0

4. Нецелевое использование водоемов не допустят повторно

Тем, кто раньше нарушал правила использования водоемов, теперь могут отказать в предоставлении других водоемов. Это касается юридических и физических лиц.

Такие поправки приняли в Водный кодекс в начале лета 2019 года.

«Заключение договора водопользования, в том числе по результатам аукциона, допускается с физическими лицами и юридическими лицами в случае отсутствия сведений о них в реестре недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования», — говорится в тексте документа.

5. Вступят в силу новые тарифы на электроэнергию

С 1 декабря в силу вступит приказ ФАС, устанавливающий тарифы на электроэнергию, которые будут действовать в следующем году. Речь идет о минимальной и максимальной планке, при этом собственно тарифы будут устанавливаться уже на региональном уровне (посмотреть, какими они будут в Москве, можно по ссылке) — но в пределах установленного диапазона.

Фотоаппарат.
Фотоаппарат.
СС0

6. На некоторые группы товаров вводится маркировка

С начала зимы будет расширен список товаров, подлежащих обязательной маркировке. Пока в него входят алкоголь, некоторые лекарственные препараты, табачные изделия, изделия из меха, с октября 2019-го в пилотном режиме проводится маркировка обуви.

С 1 декабря в списке окажутся духи и туалетная вода, шины, некоторые предметы одежды и фотоаппараты. Система, при которой каждому товару присваивается индивидуальный идентификационный номер, разработана для того, чтобы бороться с контрафактом и сокращать объемы теневого рынка в стране. Предполагается, что постепенно она распространится и на остальные группы товаров.

Самолет.
Самолет.
Олег Богданов

7. Авиаперевозчики будут платить больше за увечье пассажиров

Пределы ответственности авиаперевозчика определяют максимальный размер выплат за различный вред, нанесенный в процессе авиаперевозок — в том числе за смерть или увечье пассажиров, задержку пассажира, багажа или груза. Они устанавливаются в особых единицах (СПЗ), величина которых с осени 2019 года равна $1,37.

С 28 декабря предел ответственности за причинение смерти или увечий увеличится со 113,1 тыс. СПЗ до 128,8 тыс. СПЗ, за задержку пассажира — с 4,6 тыс. до 5,3 тыс. СПЗ, за задержку багажа и груза — с 1,1 тыс. до 1,2 тыс. и с 19 до 22 СПЗ соответственно.

Изменения предусмотрены Монреальской конвенцией, к которой Россия присоединилась в 2017 году.

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