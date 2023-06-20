Что известно о химической кастрации педофилов, которую ввели в Белоруссии, и разрешат ли ее в России

Под химической кастрацией подразумевают введение человеку препаратов в виде инъекций или таблеток, которые понижают в организме уровень гормонов, отвечающих за сексуальное поведение.
Препараты снижают уровень влечения. Однако эксперты уточняют, что это не избавляет преступника полностью от преступных мыслей и фантазий, добавляют "Вести.ру".
Представитель Генпрокуратуры заявил, что химическая кастрация будет назначена по приговору суда в качестве наказания лицам, совершивших преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности несовершеннолетних.
Также суд может назначить принудительное лечение лицам, страдающих от педофилии. По словам представителя ведомства, Минздрав разработал и утвердил клинические протоколы лечения, в том числе применение химической кастрации.
По мнению властей, своевременные действия помогут предупреждать случаи педофилии. Так в стране предлагают работать над доступностью «сексологической помощи».
Общественность отреагировала на изменения в УК неоднозначно. Так вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил, что одобряет идею лечения педофилов:
"Если говорить о лечении, наверное, это хорошая и правильная позиция. Помимо того, что этого человека надо изолировать, во время нахождения в тюрьме с ним должны работать соответствующие службы", - приводит "Национальная служба новостей".
Однако он отметил, что есть вероятность того, что из-за химической кастрации могут пострадать невинные люди, которым вынесли ошибочный приговор. По этой причине он не поддерживает введение химической кастрации:
"Я за изоляцию и последующее лечение всех этих людей, но без химических вмешательств, потому что могут быть далеко не те последствия, которых мы ждем".
Ранее депутаты от ЛДПР подготовили законопроект о химической кастрации педофилов. Его отправят на отзыв правительства 19 июня.
Инициативу объяснили растущим числом сексуальных преступлений в отношении детей. Партия заявляет, что с 2010 по 2021 года количество таких случаев выросло на 44%. Кроме того, среди освободившихся высокий процент рецидивистов.
Депутаты ссылаются на практику кастрации, которую ввели в Канаде, Франции и Великобритании.
Дополнительно в Белоруссии решили усилить ответственность родителей за «ненадлежащее воспитание детей». Под этим термином понимают пропаганду чайлдфри, нетрадиционных семейных отношений, педофилии и смены пола.
За данное нарушение будет введена административная ответственность.
Также в школах планируется ввести уроки полового воспитания. Инициативу поддержал президент Белоруссии Александр Лукашенко.