Что известно о химической кастрации педофилов, которую ввели в Белоруссии, и разрешат ли ее в России

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Что такое химическая кастрация?

Под химической кастрацией подразумевают введение человеку препаратов в виде инъекций или таблеток, которые понижают в организме уровень гормонов, отвечающих за сексуальное поведение.

Препараты снижают уровень влечения. Однако эксперты уточняют, что это не избавляет преступника полностью от преступных мыслей и фантазий, добавляют "Вести.ру".