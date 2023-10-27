28 октября
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Жизнь

Что известно о местонахождении Аллы Пугачевой к этому часу

Алла Пугачева вместе с детьми и мужем выехала из Израиля. Где певица с семьей обосновалась сейчас, расскажет altapress.ru.

Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин
опубликовано на yapokupayu.ru

Что произошло ранее

Звезда покинула Израиль, где жила вместе с семьей с 2022 года. Но после отъезда она перестала выходить на связь и до сих пор не отвечает на звонки и сообщения. Об ее местонахождении есть несколько версий.

Где сейчас семья певицы

Муж Примадонны, Максим Галкин*, начал международный гастрольный тур. Первый концерт он дал на Кипре, затем в Варшаве, а сейчас прилетел в Лондон. О том, где живут дети, ничего неизвестно.

Версии местонахождения

У звездной семьи есть имущество на Кипре и паспорта государства. В 2017 году супруги купили на острове виллу стоимостью в 2 млн долларов, что стало основанием для получения гражданства. Также с этой страны начал гастроли муж певицы, однако источники окружения Пугачевой сообщают, что ее там нет.

Есть вероятность отъезда Примадонны с детьми в США, где живет ее дочь Кристина Орбакайте. Это можно обосновать тем, что израильское гражданство дает право на безвизовый выезд в Штаты.

Что говорит общественность

Отъезд семьи прокомментировали в Госдуме. Депутаты назвали супругов несчастными людьми, а их решение — безрассудным. Также заявили, что они лишатся недвижимости за рубежом и ничего не оставят детям.

Высказались по этому поводу и другие звезды. Так, актриса Светлана Немоляева назвала Пугачеву перекати-полем и человеком без корней, позиция которого ей не понятна.

*Признан иноагентом на территории РФ

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