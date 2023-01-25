Что известно о молодом учителе из Барнаула, погибшем в ходе спецоперации

На территории ДНР в ходе спецоперации погиб 28-летний учитель барнаульской школы № 37 Дмитрий Базанов, сообщают в официальной группе учебного заведения «ВКонтакте».

Дмитрий Базанов преподавал историю и общество с 2019 года, был классным руководителем в начальной школе. В октябре 2022 его мобилизовали. 18 января 2023 года он погиб.

Известно, что Базанов родился в Рубцовске, в 2013 году окончил военное училище в Пензе, а в 2019 — барнаульский пединститут.

В комментариях отмечают, что Базанов был отличным педагогом и жизнерадостным человеком.

Ранее в ДНР погиб алтайский общественник Евгений Новиков.