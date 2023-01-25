Что известно о молодом учителе из Барнаула, погибшем в ходе спецоперации

Дмитрий Базанов преподавал историю и общество с 2019 года, был классным руководителем в начальной школе. В октябре 2022 его мобилизовали. 18 января 2023 года он погиб.
Известно, что Базанов родился в Рубцовске, в 2013 году окончил военное училище в Пензе, а в 2019 — барнаульский пединститут.
В комментариях отмечают, что Базанов был отличным педагогом и жизнерадостным человеком.
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