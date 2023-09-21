Что известно о новых четырех жертвах барнаульского маньяка

Накануне барнаульский политеховский маньяк признался следователям в новых убийствах. Мужчина запутался в эпизодах и оказалось, что было еще четыре жертвы. Всего девять.

Среди жертв были абсолютно разные девушки - от несовершеннолетней до пенсионерки, среди них были не только абитуриентки АлтГТУ.

Например, Елене Анисимовой в 2000 году было всего 17 лет. Жительница Барнаула вышла из своего дома в июле и пропала без вести. Ее тело обнаружили спустя полгода, в овраге на 27 км трассы Барнаул - Рубцовск.

Следующая жертва была абитуриенткой АлтГТУ, в тот день 21-летняя Чодураа Ооржак пошла подавать документы в университет, но пропала. Событие произошло в июне 1999 года.

Тело девушки нашли спустя год, в том же месте, где после найдут тело Анисимовой.

Уголовное дело. открытые источники (CC0)

В августе 1999 года 26-летняя Наталья Бердышева поехала из Заринска в Барнаул, устраиваться на работу в кооперативных техникум. Но ее тело нашли через месяц в том же лесу.

Неожиданной жертвой барнаульского маньяка стала 54-летняя Валентина Михайлюкова, которая приехала в Барнаул по делам из Романовского района в августе 2000 года и пропала.

Ее нашли в октябре того же года, мертвую.

Маньяк. Анна Зайкова

До этого было известно только о пяти жертвах Манишина, в их убийстве он признался изначально.

В период преступлений, барнаульский маньяк работал ветеринаром и директором крестьянско-фермерского хозяйства в Калманском районе. Обещая помочь с поступлением, Манишин втирался в доверие к абитуриенткам, с другими старался найти иной подход.

Позже мужчина стал заместителем главы администрации Калманского района.

Виталий Манишин Фото: "Заря Приобья"

Доказать его причастность к серии убийств и изнасилований и задержать бывшего чиновника удалось только спустя 23 года.

В настоящий момент Манишин находится в СИЗО, с ним работают следователи. Выясняется, сколько еще жертв на счету барнаульского маньяка.

Вина Виталия Манишина еще не доказана.

Ранее мы публиковали разбор дела Политеховского маньяка.