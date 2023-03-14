14 марта
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Жизнь

Что известно о повышении призывного возраста в России и когда это произойдет

Проект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы внесли в ГД 13 марта. Что об этом известно и когда случится — подробности в разборе altapress.ru.

Армия.
Армия.
Анна Зайкова
1
Какой призывной возраст сейчас?

Сейчас призывной возраст на срочную военную службу — от 18 до 27 лет.

Граждане могут получить отсрочку по состоянию здоровья, семейному положению, по учебе, предоставив призывной комиссии соответствующие документы.

Призыв проходит два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

2
Когда призывной возраст повысят и на сколько?

Нижнюю возрастную границу для призывников поднимут с 18 до 21 года, а верхнюю — до 30.

Причем с первой планируют постепенное поднятие, а вот верхнюю границу расширят сразу.

С 1 января 2024 года планируют призывать на службу молодых людей от 19 до 30 лет. В 2025 году — от 20 до 30. А с 1 января 2026 — с 21 до 30.

3
Что дает повышение призывного возраста?

Авторы проекта отметили, что закон позволит исключить явку школьников и студентов в военкоматы.

А также сократит обязательства бюджета на их медосвидетельствование на сумму свыше 639 млн рублей.

4
Если уже больше 27, но меньше 30 лет — призовут?

Отсрочки по всем пунктам будут действовать после принятия закона до истечения срока или исчезновения оснований.

Граждане от 27 до 30 лет, которые прибывают в запасе, но не прошли срочную службу, могут пройти ее по своему усмотрению.

5
А если молодому человеку нет 21, но он захочет пройти службу?

У 18-летних граждан все еще останется право пройти срочную службу в этом возрасте, если они изъявят такое желание.

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