Сейчас призывной возраст на срочную военную службу — от 18 до 27 лет.
Граждане могут получить отсрочку по состоянию здоровья, семейному положению, по учебе, предоставив призывной комиссии соответствующие документы.
Призыв проходит два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Нижнюю возрастную границу для призывников поднимут с 18 до 21 года, а верхнюю — до 30.
Причем с первой планируют постепенное поднятие, а вот верхнюю границу расширят сразу.
С 1 января 2024 года планируют призывать на службу молодых людей от 19 до 30 лет. В 2025 году — от 20 до 30. А с 1 января 2026 — с 21 до 30.
Авторы проекта отметили, что закон позволит исключить явку школьников и студентов в военкоматы.
А также сократит обязательства бюджета на их медосвидетельствование на сумму свыше 639 млн рублей.
Отсрочки по всем пунктам будут действовать после принятия закона до истечения срока или исчезновения оснований.
Граждане от 27 до 30 лет, которые прибывают в запасе, но не прошли срочную службу, могут пройти ее по своему усмотрению.
У 18-летних граждан все еще останется право пройти срочную службу в этом возрасте, если они изъявят такое желание.