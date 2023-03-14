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Когда призывной возраст повысят и на сколько?

Нижнюю возрастную границу для призывников поднимут с 18 до 21 года, а верхнюю — до 30.

Причем с первой планируют постепенное поднятие, а вот верхнюю границу расширят сразу.

С 1 января 2024 года планируют призывать на службу молодых людей от 19 до 30 лет. В 2025 году — от 20 до 30. А с 1 января 2026 — с 21 до 30.