Что известно о заслуженном артисте России Андрее Казакове, скончавшемся на 68-году жизни

1

Биография Андрея Казакова

Андрей Казаков родился 30 апреля 1956 года во Владивостоке, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской консерватории. С детства не мог жить без музыки, и окончил музыкальную школу при Ленинградской консерватории в 1974-м. Учился у Павла Суханова.

Андрей Казаков играл на кларнете.

Затем поступил в Ленинградскую консерваторию и окончил ее в 1979-м. Там же - аспирантуру в 1981 году.