Почему снова заговорили о Владимире Квачкове, которого судили за покушение на Чубайса и организацию мятежа

19 февраля 2019 года из колонии освободился полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков. В 2005 его обвинили в покушении на Анатолия Чубайса, а в 2010 году арестовали по делу о подготовке вооруженного мятежа. Подробнее об экс-полковнике ГРУ Владимире Квачкове — в материале altapress.ru.

Кто такой Владимир Квачков?

Владимир Васильевич Квачков — полковник ГРУ в отставке. Он 30 лет отслужил на командных должностях в войсках спецназначения и в аппарате Генштаба. В 1998 году он уволился в запас и устроился в Центр военно-стратегических исследований Генштаба. Участвовал в операциях в Дагестане и Чечне, пишет «Медуза». Сейчас ему 70 лет.

Владимир Квачков стал широко известен в 2005 году, когда его обвинили в покушении на Анатолия Чубайса, сообщает РИА Новости. По пути следования машины Чубайса неизвестные взорвали бомбу, а машины кортежа обстреляли. Никто не погиб.

Анатолий Чубайс. Скрин с Россия24

Вместе с Квачковым ним по делу проходили бывшие военнослужащие ВДВ Александр Найденов и Роберт Яшин, а также сын бывшего министра печати Иван Миронов. По данным следствия, преступление было связано с «экстремистскими взглядами» обвиняемых и их неприязнью к Чубайсу.

Суд присяжных пришел к выводу, что вина обвиняемых не доказана, и вынес оправдательный приговор. В 2010 году Верховный суд его подтвердил.

И буквально через день экс-полковника арестовали по делу о подготовке вооруженного мятежа. По данным следствия, Квачков предполагал захватить воинскую часть, а также здания МВД, ФСБ и МЧС в Коврове. Затем планировалось с захваченным оружием двигаться на Москву, как Минин и Пожарский в 1612 году.

Экс-полковник все обвинения отрицал. В 2013 году суд приговорил его к 13 годам тюрьмы, Верховный суд смягчил приговор до 8 лет.

В 2017-м к сроку добавили еще 1,5 года — за снятое на телефон и переданное за пределы колонии экстремистское видеообращение, посвященное десятилетию покушения на Анатолия Чубайса, пишет ТАСС.

Полиция , наручники. СС0

Владимир Квачков отсидел весь срок?

Отставной полковник ГРУ освободился раньше из-за декриминализации 282 статьи об экстремизме, уточняет «Российская газета».

Владимир Квачков сообщил журналистам, что планирует защитить докторскую диссертацию, поспособствовать объединению церквей и пропагандировать «русское православное государство».