В покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Великобритания обвинила двух россиян — Петрова и Боширова. 13 сентября предполагаемые отравители Скрипалей дали интервью Russia Today . А затем отключили телефоны и пропали, сообщает lenta.ru . Разбираемся, о чем рассказали Александр Петров и Руслан Боширов, и что осталось загадкой.

О чем рассказали отравители Скрипалей

На фото , которые распространил Лондон , действительно изображены Александр Петров и Руслан Боширов.

которые распространил Лондон действительно изображены Александр Петров и Руслан Боширов. Это их настоящие имена.

Петров и Боширов не работают в ГРУ.

В Солсбери приехали как туристы , и не в курсе , проходили ли возле дома Скрипаля.

После того, как наша жизнь превратилась в кошмар, мы не знали, куда идти. Конечно, мы читаем, что о нас пишут. После того, как наша жизнь перевернулась, мы не можем выйти на улицу. Мы боимся. Опасаемся за себя, за свою жизнь, за близких.

Мемы про отравителей Скрипалей. twitter.com

Друзья давно советовали посетить Солсбери: в городе есть знаменитый собор с 123-метровым шпилем и часами. Именно так Александр Петров и Руслан Боширов собирались «оторваться».

3 марта Боширов и Петров приехали в Солсбери , но в этот день выпал снег с дождем. Мужчины уехали , вернулись на следующий день и снова попали под ливень со снегом.

но в этот день выпал снег с дождем. Мужчины уехали вернулись на следующий день и снова попали под ливень со снегом. Отравляющих веществ и флакона из-под женских духов у Петрова и Боширова не было.

Предполагаемые отравители Скрипалей — на самом деле предприниматели средней руки , занятые в сфере фитнес-индустрии.

Витамины, микроэлементы, протеины и так далее.

Мемы про отравителей Скрипалей. twitter.com

Что осталось загадкой про отравителей Скрипалей

Журналисты Deutsche Welle обратили внимание на несколько странных деталей в интервью Петрова и Боширова о поездке в Солсбери.

Русские мужчины Александр Петров и Руслан Боширов испугались британского снега с дождем.

Петров и Боширов преодолели большое расстояние , чтобы увидеть собор в Солсбери , но не посмотрели знаменитый Стоунхендж.

чтобы увидеть собор в Солсбери но не посмотрели знаменитый Стоунхендж. Путь до Солсбери занял у Александра Петрова и Руслана Боширова больше времени , чем они находились там.

чем они находились там. В фитнес-индустрии принято рекламировать свои услуги , в том числе и в соцсетях. Но это явно не про предпринимателей Петрова и Боширова.

в том числе и в соцсетях. Но это явно не про предпринимателей Петрова и Боширова. Туристы Петров и Боширов в Солсбери в день покушения на Скрипалей выбрали странный маршрут по городу.

Кроме того, журналисты «Московского комсомольца» обращают внимание на то, что номера загранпаспортов Александра Петрова и Руслана Боширова отличаются всего на одну последнюю цифру: то есть их выдавали один за другим.