О чем рассказали отравители Скрипалей
- На фото, которые распространил Лондон, действительно изображены Александр Петров и Руслан Боширов.
- Это их настоящие имена.
- Петров и Боширов не работают в ГРУ.
- В Солсбери приехали как туристы, и не в курсе, проходили ли возле дома Скрипаля.
После того, как наша жизнь превратилась в кошмар, мы не знали, куда идти. Конечно, мы читаем, что о нас пишут. После того, как наша жизнь перевернулась, мы не можем выйти на улицу. Мы боимся. Опасаемся за себя, за свою жизнь, за близких.
- Друзья давно советовали посетить Солсбери: в городе есть знаменитый собор с 123-метровым шпилем и часами. Именно так Александр Петров и Руслан Боширов собирались «оторваться».
- 3 марта Боширов и Петров приехали в Солсбери, но в этот день выпал снег с дождем. Мужчины уехали, вернулись на следующий день и снова попали под ливень со снегом.
- Отравляющих веществ и флакона из-под женских духов у Петрова и Боширова не было.
- Предполагаемые отравители Скрипалей — на самом деле предприниматели средней руки, занятые в сфере фитнес-индустрии.
Витамины, микроэлементы, протеины и так далее.
Что осталось загадкой про отравителей Скрипалей
Журналисты Deutsche Welle обратили внимание на несколько странных деталей в интервью Петрова и Боширова о поездке в Солсбери.
- Русские мужчины Александр Петров и Руслан Боширов испугались британского снега с дождем.
- Петров и Боширов преодолели большое расстояние, чтобы увидеть собор в Солсбери, но не посмотрели знаменитый Стоунхендж.
- Путь до Солсбери занял у Александра Петрова и Руслана Боширова больше времени, чем они находились там.
- В фитнес-индустрии принято рекламировать свои услуги, в том числе и в соцсетях. Но это явно не про предпринимателей Петрова и Боширова.
- Туристы Петров и Боширов в Солсбери в день покушения на Скрипалей выбрали странный маршрут по городу.
Кроме того, журналисты «Московского комсомольца» обращают внимание на то, что номера загранпаспортов Александра Петрова и Руслана Боширова отличаются всего на одну последнюю цифру: то есть их выдавали один за другим.