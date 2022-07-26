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Жизнь

Что категорически нельзя делать 26 июля: народные приметы на Гаврилу Летнего

26 июля православная церковь отмечает Собор Архангела Гавриила. В народном календаре этот день значится как Гавриил, Гаврила Летний. О народных приметах и обычаях, принятых у наших предков, читайте в нашем материале.

Обь. Луг. Кони.
Обь. Луг. Кони.
Настасья Коваленко

На Гаврилу Летнего категорически нельзя было выбрасывать хлеб, или относиться к нему как-либо неуважительно. Остатки еды нужно было отдать домашним или диким животным, или скормить птицам.

Нельзя жадничать и проявлять скупость — удача изменит. Потому не стоит отказывать просящим, а также уклоняться от помощи.

Категорические не стоит рассказывать кому-либо о свидании, хвалиться своими отношениями, романтическими чувствами, избранницей или избранником. Наши предки верили, что из-за это в любви произойдёт разлад.

Нельзя двум людям или компании садиться за стол с углами — к ссоре. По поверьям, если нет круглого стола, на углы нужно поставить округлые предметы.

Предки считали, что этот день нельзя проводить в безделии — будут проблемы с достатком.

Нельзя ругаться и ссориться, особенно с членами семьи — к разладу отношений, большим препятствиям на пути. Произошедшие конфликты стоит как можно скорее исправить, загладить свою вину, сделать первый шаг навстречу.

По народным представлениям, нельзя в баню ходить — удачу и благополучие можно смыть.

Нельзя обманывать, лгать, разводить или поддерживать неправдивые слухи, преувеличивать факты — за ложь можно в последующем пострадать, стать жертвой обмана. По этой же причине нельзя давать обещания, тем более если вы сомневаетесь, что сможете их выполнить.

Приметы и поверья на 26 июля

  • Если в этот день будет солнечная погода, то осенью будет мало осадков.
  • Грачи высоко летают, и в стайки собираются — осень рано придет.
  • На улице ливень идет — значит, урожай погибнет, и зима морозная будет.
  • Тучи цвет меняют — значит, погода меняться будет.
  • После полудня сильная жара — урожай бобовых обильный будет.
  • Большой урожай малины — значит, и рожь уродится.
  • Много еловых шишек на нижних ветках — морозы рано начнутся.
  • Если в этот день осиный пух полетел, то в лесу подосиновики поспели.
  • Рыба по воде хвостом бьет — погода хорошая будет.
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