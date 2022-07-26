Что категорически нельзя делать 26 июля: народные приметы на Гаврилу Летнего

На Гаврилу Летнего категорически нельзя было выбрасывать хлеб, или относиться к нему как-либо неуважительно. Остатки еды нужно было отдать домашним или диким животным, или скормить птицам.
Нельзя жадничать и проявлять скупость — удача изменит. Потому не стоит отказывать просящим, а также уклоняться от помощи.
Категорические не стоит рассказывать кому-либо о свидании, хвалиться своими отношениями, романтическими чувствами, избранницей или избранником. Наши предки верили, что из-за это в любви произойдёт разлад.
Нельзя двум людям или компании садиться за стол с углами — к ссоре. По поверьям, если нет круглого стола, на углы нужно поставить округлые предметы.
Предки считали, что этот день нельзя проводить в безделии — будут проблемы с достатком.
Нельзя ругаться и ссориться, особенно с членами семьи — к разладу отношений, большим препятствиям на пути. Произошедшие конфликты стоит как можно скорее исправить, загладить свою вину, сделать первый шаг навстречу.
По народным представлениям, нельзя в баню ходить — удачу и благополучие можно смыть.
Нельзя обманывать, лгать, разводить или поддерживать неправдивые слухи, преувеличивать факты — за ложь можно в последующем пострадать, стать жертвой обмана. По этой же причине нельзя давать обещания, тем более если вы сомневаетесь, что сможете их выполнить.
Приметы и поверья на 26 июля
- Если в этот день будет солнечная погода, то осенью будет мало осадков.
- Грачи высоко летают, и в стайки собираются — осень рано придет.
- На улице ливень идет — значит, урожай погибнет, и зима морозная будет.
- Тучи цвет меняют — значит, погода меняться будет.
- После полудня сильная жара — урожай бобовых обильный будет.
- Большой урожай малины — значит, и рожь уродится.
- Много еловых шишек на нижних ветках — морозы рано начнутся.
- Если в этот день осиный пух полетел, то в лесу подосиновики поспели.
- Рыба по воде хвостом бьет — погода хорошая будет.