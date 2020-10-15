Что категорически нельзя делать 15 октября: народные приметы на Куприяна и Устинью

15 октября отмечается народно-христианский праздник Куприян и Устинья. По-другому его называют День очищения от наваждений, Куприятнов день и День Устиньи. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 15 октября

15 октября в народе считали днем избавления от наваждений и злых духов. Наши предки говорили, что пьяницам бесы нередко являются в своем натуральном виде, лишают сна, вызывают отвращение к пище и наводят ужас.

У девушек продолжались рукодельные вечерки, однако шумное веселье, которое сопровождало их раньше, пропадало. Теперь все были сосредоточены на своей работе и лишь иногда пелись песни.

Многие незамужние, которые были уже сосватаны, девушки с 15 октября начинали готовить себе приданое.

Категорически запрещается в этот день распивать алкоголь. И не только из-за того, что пьяные привлекают особое внимание нечисти, но из-за того, что это было чревато хронической потерей удачи.

Алкоголь. Застолье. СС0

Также сегодня не рекомендуется покидать свой дом, скандалить и ссориться.

Народные приметы 15 октября