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15 октября 7°C
Жизнь

Что категорически нельзя делать 15 октября: народные приметы на Куприяна и Устинью

15 октября отмечается народно-христианский праздник Куприян и Устинья. По-другому его называют День очищения от наваждений, Куприятнов день и День Устиньи. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Золотая осень Алтая.
Золотая осень Алтая.
stepanyukv, vk.com/nature_of_altai

Народные традиции 15 октября

15 октября в народе считали днем избавления от наваждений и злых духов. Наши предки говорили, что пьяницам бесы нередко являются в своем натуральном виде, лишают сна, вызывают отвращение к пище и наводят ужас.

У девушек продолжались рукодельные вечерки, однако шумное веселье, которое сопровождало их раньше, пропадало. Теперь все были сосредоточены на своей работе и лишь иногда пелись песни.

Многие незамужние, которые были уже сосватаны, девушки с 15 октября начинали готовить себе приданое.

Категорически запрещается в этот день распивать алкоголь. И не только из-за того, что пьяные привлекают особое внимание нечисти, но из-за того, что это было чревато хронической потерей удачи.

Алкоголь. Застолье.
Алкоголь. Застолье.
СС0

Также сегодня не рекомендуется покидать свой дом, скандалить и ссориться.

Народные приметы 15 октября

  • Если весь день идет ливень, значит, зима будет холодной.
  • Если нет ветров и стоит тихая погода, то к вечеру стоит ждать похолодания.
  • Если скот, выпущенный на пастбище, поворачивает обратно во двор, холод или снег недалече.
  • Олени сильно бодаются рогами — к непогоде.
  • Радужный круг вокруг луны — к ветрам.
  • Куры хохлятся и приподнимают перья — к холодам.
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