Что категорически нельзя делать 4 сентября: народные приметы на Агафона Огуменника

4 сентября отмечается народно-христианский праздник Агафон Огуменник. По-другому его называют Потехи лешего, Агафон и Агафонов день. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 4 сентября

Главная традиция этого дня — охрана места хранения и обработки зерна, гумна, от лешего.

На Агафона ночью мужчины отправляются в лес на охрану. Согласно народному поверью, сегодня леший выходит из своего убежища, чтобы повеселиться в селах, развязать снопы и раскидать сено.

Собираясь на такое «задание», жители сел и деревень сначала молились святому Агафону и просили у него помощи.

4 сентября по ветру определяли, какой будет погода в ближайшее время. Южный ветер — к теплу, восточный — к вёдру, западный — к дождю, северный — к стуже.

Ветер. CC0

В этот день категорически запрещалось принимать какие-либо подарки, а также дарить их. Этим можно накликать на себя неприятности.

На Агафона не рекомендуется держать в голове плохие мысли. Считается, что сегодня у них есть возможность внезапно воплотиться в жизнь.

Народные приметы на Агафона Огуменника