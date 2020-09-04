Что категорически нельзя делать 4 сентября: народные приметы на Агафона Огуменника

Народные традиции 4 сентября
Главная традиция этого дня — охрана места хранения и обработки зерна, гумна, от лешего.
На Агафона ночью мужчины отправляются в лес на охрану. Согласно народному поверью, сегодня леший выходит из своего убежища, чтобы повеселиться в селах, развязать снопы и раскидать сено.
Собираясь на такое «задание», жители сел и деревень сначала молились святому Агафону и просили у него помощи.
4 сентября по ветру определяли, какой будет погода в ближайшее время. Южный ветер — к теплу, восточный — к вёдру, западный — к дождю, северный — к стуже.
В этот день категорически запрещалось принимать какие-либо подарки, а также дарить их. Этим можно накликать на себя неприятности.
На Агафона не рекомендуется держать в голове плохие мысли. Считается, что сегодня у них есть возможность внезапно воплотиться в жизнь.
Народные приметы на Агафона Огуменника
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Если весь день солнечно — такая погода продержится до конца месяца.
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В этот день лучше не ходить в лес — леший может запутать.
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В лесу много орехов — зима будет холодной и снежной.
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Если тепло и летит паутина — осень будет теплой, а снег выпадет не скоро.
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Если паутина летит низко, то зима будет теплой, а высоко — холодной.
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При заходе солнца небо затягивается облаками с севера — к ветрам.