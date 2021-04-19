Что обязательно нужно приготовить 19 апреля. Народные приметы на день Евтихия и Еремы

19 апреля отмечено в народном календаре днем Евтихия Тихого и Еремы Пролетного. У даты есть и другие названия: «День Евтихия», «Евтихий» «Ерема». Народные традиции и приметы дня — в нашем материале.

Народные традиции 19 апреля

По дню Евтихия и Еремы (Иеремия) судили об урожае хлеба. Для этого наблюдали за погодой; хорошей приметой было отсутствие ветра. Говорили: «Если Евтихий тихий — к урожаю ранних хлебов, а когда Ерема ветром бьет — колос собьет»; «Ерема Пролетный ярится, ветром грозится — яровые сеять не годится, семян не соберешь».

На Евтихия обычно зацветают яблони. В русском фольклоре они всегда были символом девичьей красоты и невинности, поэтому в свадебных песнях невесту часто сравнивают с деревом в цвету.

В этот день нужно было уважить яблоню: поклониться ей, подпереть ветки, чтобы они выдержали будущий урожай, покрасить ствол для защиты от вредных насекомых. Не грех было поесть и моченых яблочек, если они сохранились до весны.

Незамужние девушки славили богиню весны Лелю. С этим было связано много обрядов, можно было поворожить и погадать на будущего суженого.

19 апреля нужно готовить пироги только с яблоками или горохом. Все остальные начинки могут забрать энергию.

Яблоня. Весна. Зелень СС0

Незамужним девушкам нельзя рвать с яблонь цветы, иначе можно потерять любовную удачу. А вот если цветок сам упадёт рядом с юной особой, то впереди ее будет ждать встреча со второй половинкой или роман.

Народные приметы 19 апреля