Что обязательно нужно приготовить 19 апреля. Народные приметы на день Евтихия и Еремы

Народные традиции 19 апреля
По дню Евтихия и Еремы (Иеремия) судили об урожае хлеба. Для этого наблюдали за погодой; хорошей приметой было отсутствие ветра. Говорили: «Если Евтихий тихий — к урожаю ранних хлебов, а когда Ерема ветром бьет — колос собьет»; «Ерема Пролетный ярится, ветром грозится — яровые сеять не годится, семян не соберешь».
На Евтихия обычно зацветают яблони. В русском фольклоре они всегда были символом девичьей красоты и невинности, поэтому в свадебных песнях невесту часто сравнивают с деревом в цвету.
В этот день нужно было уважить яблоню: поклониться ей, подпереть ветки, чтобы они выдержали будущий урожай, покрасить ствол для защиты от вредных насекомых. Не грех было поесть и моченых яблочек, если они сохранились до весны.
Незамужние девушки славили богиню весны Лелю. С этим было связано много обрядов, можно было поворожить и погадать на будущего суженого.
19 апреля нужно готовить пироги только с яблоками или горохом. Все остальные начинки могут забрать энергию.
Незамужним девушкам нельзя рвать с яблонь цветы, иначе можно потерять любовную удачу. А вот если цветок сам упадёт рядом с юной особой, то впереди ее будет ждать встреча со второй половинкой или роман.
Народные приметы 19 апреля
- Много сока течет из березы — лето будет дождливым.
- Паук в углу сидит, завернувшись в свою паутину — ночью жди заморозков.
- Много паутины в воздухе летает — к жаркому лету.
- Если ласточки до сих пор не прилетели из теплых краев, то весна будет холодная.
- Началось сокодвижение у деревьев — наступили теплые деньки.
- Тучи до восхода — к дождю, красные облака — к ветру.
- Сны с 18 на 19 апреля вещие. Они исполнятся в течение 8 дней.