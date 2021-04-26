Что категорически запрещается делать 26 апреля. Народные приметы на день Фомаиды

Народные традиции 26 апреля

На Фомаиду люди отправлялись в лес собирать медуницу, которую использовали при заваривании чаев и приготовлении салатов. Удивительно, но в народе верили, что этот душистый цветок пчелы облетают за семь верст.

По легенде, Бог однажды дал пчеле задание узнать, какие цветы дают больше всего меда. Пчела облетела всю землю, и больше всего ей понравились медуница, черемуха и красный клевер.

Но она испугалась, что Бог отнимет у нее эти цветы, поэтому скрыла свое мнение о них. Однако Бог узнал об этом, разгневался и запретил пчеле собирать мед с трех медоносов. С тех пор пчела, боясь наказания, облетает медуницу стороной.

На Руси было принято, чтобы за медуницей ходила самая опытная хозяйка в доме. А чтобы медведь, которому приписывали нелюбовь к слабому полу, не признал в ней бабу, она надевала тулуп, вывернутый шерстью наружу.

Также в этот день можно было рвать первые всходы щавеля, который клали в салат и в щи. Особенно вкусными по весне были щи по-монастырски, в которые кроме щавеля входили петрушка, лук, картофель и масло.

Были и приметы на Фомаиду. Если к этому дню распускался дуб, то лето будет хорошим и теплым. А вот если с зимы на нем осталось много желудей, которые не упали, будет хороший урожай и холодная зима.

Первые весенние цветы в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

Если на Фомаиду на лугах и лесных полянах распустились первоцветы, то наступают первые теплые дни. Сны в эту ночь будут пророчить только хорошее.

26 апреля нельзя в этот день ссориться с ближними. Предки были уверены, что так можно поругаться с родными надолго. Также не стоит отправляться в путь. Он принесёт только горе и разочарование.

Кормящим матерям не рекомендуется в этот день отлучать малыша от груди. Считается, что в противном случае ребёнок вырастет капризным и болезненным.

Младенец. Михаил Хаустов

Народные приметы 26 апреля