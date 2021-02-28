Что категорически запрещено делать 28 февраля. Народные приметы на день Онсима

28 февраля отмечено в народном календаре днем Онсима. Иначе дата называется: «Зимобор», «Анисим-зорник», «Онисим-овчарник», «Овчарницы». Приметы и традиции даты — в материале altapress.ru.

Народные традиции 28 февраля

На Руси Онисим считался покровителем овцеводства. В день памяти святого овчары «окликали» звезды, чтобы овцы давали большой и здоровый приплод. Вечером крестьянин выходил во двор и клал на все четыре стороны по три поклона.

Затем он становился на руно и произносил заговор: «Засветись, звезда ясная, на радость миру крещеному. Ты освети, звезда ясная, огнем негасимым белояровых овец. Как по поднебесью звездам несть числа, так бы уродилось овец более того».

Любопытно, что связь овец со звездами находит отражение в многочисленных загадках. Например: «Поле не меряно, овцы не считаны, пастух рогат»; «Один пастух тысячи овец пасет»; «Бежали овцы по Калинову мосту, увидали зарю, пометались в воду».

Обряды на будущее благополучие в этот день совершали не только овчары. Нужно было, к примеру, собрать в амбаре разные семена, выставить их на три утренних зари на мороз и отложить до посева. По этому поводу говорили: «Как в феврале аукнется, так осенью откликнется».

Рукодельницы же, оканчивая прядение, выбирали лучший клубок и тоже выносили утром на улицу с уверенностью, что вся пряжа будет бела, чиста и крепка. Обычай назывался «зорнить пряжу».

Не видел я вашу пряжу. А у Шарика спрашивали?.. Adme.ru

О погоде говорили: «На Онисима Овчарника зима становится безрогой». Считалось, что зима борется с весною: «кому идти вперед, а кому вспять повернуть». Большие сосульки в это время предвещали, что весна будет долгой.

28 февраля нельзя строить планы на будущее. Иначе задуманное не сбудется. К запретам также относится уборка и работа молотком. Эти действия могут привести к несчастью в доме.

Еще не стоит давать деньги в долг. Занявший может их не вернуть.

Народные приметы 28 февраля