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Жизнь

Что ни в коем случае нельзя есть на день Иосифа. Народные приметы 17 апреля

17 апреля отмечено в народном календаре днем Иосифа Песнопевца. У праздника есть и другие названия: «Ольховые смотрины», «День Осипа». Народные традиции и приметы даты — в материале altapress.ru.

Постная еда. Хлеб
Постная еда. Хлеб
СС0

Народные традиции 17 апреля

Песнопевцем Иосифа прозвали в народе потому, что в его день начинал петь сверчок, и подавал голос журавль. Люди выходили из дома, чтобы поклониться прекрасным птицам, которых считали борцами со злом и защитниками от нечисти.

Кроме того, говорили, что только с их прилетом год окончательно поворачивается на лето: «Первая ласточка — еще не весна, настоящую весну приносит на крыльях журавль».

Существовал такой обычай, связанный с птицами: чтобы спина не болела от полевых работ, нужно было, увидев в первый раз весной журавлей, лечь на траву и семь раз перевернуться с боку на бок.

На Иосифа выходили также смотреть, как цветет ольха. Из нее часто делали срубы для колодца, поэтому проводили «ольховые смотрины» — искали подходящее дерево.

Обращали внимание и на приметы: если на ольхе много «сережек» — уродится овес; если ольха распустит лист раньше березы — лето будет мокрое. Весной заготавливали и кору ольхи, которая, благодаря дубильным веществам, способна останавливать кровотечение и лечить воспаления.

Ольха. Ветка. Дерево
Ольха. Ветка. Дерево
СС0

17 апреля не рекомендуется есть черный хлеб. Его лучше заменить на белый. Предки считали, что это поможет избежать финансовых проблем в будущем.

Также необходимо как можно меньше расчесываться, чтобы судьба не запуталась, а все запланированное сбылось. Еще день Иосифа плохо подходит для шопинга. Новые покупки могут принести несчастья.

Народные приметы 17 апреля

  • Много сережек на ольхе — к урожаю овса, много шишек — ячмень уродится.
  • Если береза раньше ольхи лист распустит, то лето будет сухое; если ольха наперед — дождливое.
  • Сверчок голосит — пора пахать рожь.
  • Сны под этот день и приснившиеся днем 17 апреля могут исполниться через 12 дней. Если этого не произойдет, то в дальнейшем ждать их исполнения не стоит.
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