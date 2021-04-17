Что ни в коем случае нельзя есть на день Иосифа. Народные приметы 17 апреля

17 апреля отмечено в народном календаре днем Иосифа Песнопевца. У праздника есть и другие названия: «Ольховые смотрины», «День Осипа». Народные традиции и приметы даты — в материале altapress.ru.

Народные традиции 17 апреля

Песнопевцем Иосифа прозвали в народе потому, что в его день начинал петь сверчок, и подавал голос журавль. Люди выходили из дома, чтобы поклониться прекрасным птицам, которых считали борцами со злом и защитниками от нечисти.

Кроме того, говорили, что только с их прилетом год окончательно поворачивается на лето: «Первая ласточка — еще не весна, настоящую весну приносит на крыльях журавль».

Существовал такой обычай, связанный с птицами: чтобы спина не болела от полевых работ, нужно было, увидев в первый раз весной журавлей, лечь на траву и семь раз перевернуться с боку на бок.

На Иосифа выходили также смотреть, как цветет ольха. Из нее часто делали срубы для колодца, поэтому проводили «ольховые смотрины» — искали подходящее дерево.

Обращали внимание и на приметы: если на ольхе много «сережек» — уродится овес; если ольха распустит лист раньше березы — лето будет мокрое. Весной заготавливали и кору ольхи, которая, благодаря дубильным веществам, способна останавливать кровотечение и лечить воспаления.

Ольха. Ветка. Дерево СС0

17 апреля не рекомендуется есть черный хлеб. Его лучше заменить на белый. Предки считали, что это поможет избежать финансовых проблем в будущем.

Также необходимо как можно меньше расчесываться, чтобы судьба не запуталась, а все запланированное сбылось. Еще день Иосифа плохо подходит для шопинга. Новые покупки могут принести несчастья.

Народные приметы 17 апреля