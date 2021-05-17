Почему на день Пелагеи нельзя делать маникюр. Народные приметы 17 мая

Народные традиции 17 мая
В народе святая Пелагия (Пелагея) всегда считалась заступницей невинных девиц, а также всех несправедливо обиженных. Кроме того, она покровительствовала птицам.
Вечером на Пелагею опытные огородники проводили обряд, который должен был защитить посадки от нечистой силы и разных вредителей. Для этого на огород выносили надтреснутый горшок, клали в него выдернутую с корнем крапиву и ставили горшок вверх дном на самую середину средней грядки. Считалось, что любая вражья сила, прикоснувшись к жгучей крапиве, испугается и убежит с огорода.
В эту дату крестьяне занимались изготовлением основ для резных деревянных ложек с традиционной росписью. Их обычно делали из липы, березы или клена. А сам день святой Пелагии назывался еще и днем баклушников. Именно в это время рубили деревья для выделки ложек и делали заготовки — баклуши.
Обращали внимание наши предки на изменения в природе. Считалось, что проливные дожди на торжество сулят высокий урожай, обилие майских жуков в воздухе — засуху, а солнце, заволоченное дымкой — перемену погоды.
17 мая от похода на маникюр лучше отказаться. Наши предки верили: состригая ногти, можно лишиться здоровья и достатка.
Существует несколько запретов на подарки. Не стоит дарить жемчуг — это к слезам. Если преподнести кому-нибудь икону, это может вызвать у дарителя проблемы со здоровьем. А подаренные чёрные перчатки станут знаком того, что вскоре тому, кто их преподнес придется работать на износ.
17 мая также не рекомендуется забавляться с огнём и холодным оружием. Считается, что в этот день можно получить сильные ожоги или серьезно пораниться.
Народные приметы 17 мая
- Если на Пелагею солнце в неяркой дымке, долгое время будет плохая погода.
- Ливень 17 мая — к хорошему урожаю.
- Если по небу носятся стайки воробьев, это предвещает ветреную погоду.
- Зацвел терн — значит, до конца мая будет холодно.