Что категорически запрещается делать 24 января. Народные приметы на Федосеев день

Народные традиции 24 января

На Руси этот день часто бывал очень холодным, что послужило основанием для такого поверья. Говорили, что нечистой силе, которую во время Святок выгнали из домов, некуда деваться и нечем заняться — поэтому она колдует морозы. От этих морозов люди ждали беды: «Мороз худ, готовит хлуд»; «Мужик за порог, а мороз ему поперек».

С морозами были связаны и некоторые приметы. Считалось, что морозы в этот день — к затяжным холодам, а тепло, напротив, обещает раннюю весну. Об этом говорится и в поговорках: «Федосеевы морозы — яровой посеешь поздно»; «Федосеево тепло — на раннюю весну пошло». В то же время чрезмерно теплый день тоже не предвещал ничего хорошего: «Бойся январской весны — худая зима живуча»; «Теплые дни января добром не отзываются».

Зимой многих людей настигала простуда. Считалось, что от хвори удастся защититься, используя неприятные запахи. На Федосеев день полностью обходили с дымом жилище, чтобы не подпустить болезни. Детей заведено было заворачивать в шкуры или в обычные шубы. Еще существовал обычай париться в бане, так как, согласно поверью, пар мог помочь заболевшему выздороветь.

Простуда СС0

24 января нельзя мерзнуть. Считалось, что морозы на Федосея приносит нечисть, которую в святки выгоняют из дома, поэтому она мстит людям. Наши предки верили, что если простудиться в такое время, вылечиться будет сложно.

Народные приметы 24 января