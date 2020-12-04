Что категорически запрещено делать 4 декабря: народные приметы на Введенье

Народные традиции 4 декабря
Этот день в народе начали называть «Введеньем». Такое название связывали не только с личностью Богородицы, но и с наступлением зимы.
По традиции 4 декабря люди устраивали зимние забавы, игры на улице, а также наступало время снеговиков, катания на санях и игр в снежки.
Верили, что в этот день сама Зима приезжает на санях. Она дышит на стекла, за счет чего на них образуются красивые узоры.
Считалось, что до Введенья можно копать землю, а после нельзя будет это делать вплоть до самой весны. Поэтому женщины до наступления праздника запасались глиной.
В этот день категорически запрещается стирать, копать, убирать в доме. Запрещается также сквернословить, ругаться, обсуждать других и давать в долг.
Народные приметы 4 декабря
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Если выпал снег — он пролежит до весны.
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Если выпало много снега — зима обещает быть холодной и снежной.
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Если день морозный и ясный — зима будет мягкой и теплой.
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Облачная и влажная погода — к неурожаному будущему году.
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Если в этот день сильный мороз — это к жаркому лету.