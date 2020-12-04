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Жизнь

Что категорически запрещено делать 4 декабря: народные приметы на Введенье

4 декабря отмечается народно-христианский праздник Введенье. По-другому его называют Введение во храм Пресвятой Богородицы. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Ребенок. Снег. Зима.
Ребенок. Снег. Зима.
СС0

Народные традиции 4 декабря

Этот день в народе начали называть «Введеньем». Такое название связывали не только с личностью Богородицы, но и с наступлением зимы.

По традиции 4 декабря люди устраивали зимние забавы, игры на улице, а также наступало время снеговиков, катания на санях и игр в снежки.

Верили, что в этот день сама Зима приезжает на санях. Она дышит на стекла, за счет чего на них образуются красивые узоры.

Считалось, что до Введенья можно копать землю, а после нельзя будет это делать вплоть до самой весны. Поэтому женщины до наступления праздника запасались глиной.

В этот день категорически запрещается стирать, копать, убирать в доме. Запрещается также сквернословить, ругаться, обсуждать других и давать в долг.

Конфликт, ссора.
Конфликт, ссора.
pixabay.com

Народные приметы 4 декабря

  • Если выпал снег — он пролежит до весны.

  • Если выпало много снега — зима обещает быть холодной и снежной.

  • Если день морозный и ясный — зима будет мягкой и теплой.

  • Облачная и влажная погода — к неурожаному будущему году.

  • Если в этот день сильный мороз — это к жаркому лету.

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