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Жизнь

Что категорически запрещено носить 16 февраля. Народные приметы на день Семена и Анны

16 февраля отмечается день Семена и Анны. По-другому дата называется: «Починки», «Хранитель младенцев». Рассказываем о народных приметах и традициях праздника.

Снеговик. Зима.
Снеговик. Зима.
CC0.

Народные традиции 16 февраля

В этот день было принято обращаться к святым Симеону (Семену) и Анне с молитвой о здоровье новорожденных.

Название «Починки» родилось из обычая начинать подготовку лошадиной сбруи. Ездовой и пахотной. В этот день говорили: «Семен и Анна сбрую починяют», «Дед встает чуть свет, чинит сбрую летнюю, да борону столетнюю».

Знаменитая поговорка «Готовь сани летом, а телегу — зимой» также относится к Починкам. Как правило, ранним утром вся семья выходила из дома, шла в сараи и занималась работой. Совместное дело было залогом удачи на весь год.

Для этого праздника варили особое кушанье — саламату. Так называлась распущенное в воде гречишное пресное тесто с маслом. По этому поводу говорили: «Приехала саламата на двор — расчинай починки». Что касается природных примет, то люди наблюдали за снегом: если на Семена и Анну он валит хлопьями — лето будет дождливым.

Уборка снега, лопата.
Уборка снега, лопата.
СС0

16 февраля нельзя брать деньги в долг и носить вещи черного цвета, чтобы не навлечь на себя неприятности. А вот заняться уборкой рекомендуется. Дом должен выглядеть опрятно. Также это относится ко всем членам семьи.

Народные приметы 16 февраля

  • Лес шумит — к оттепели или снегу, трещит — к затяжным морозам.
  • Слабая тяга в печи — к теплу, сильная — к холодам.
  • Много снега — к дождливому лету.
  • Воробьи громко чирикают — скоро наступит весна.
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