Что категорически запрещено носить 16 февраля. Народные приметы на день Семена и Анны

Народные традиции 16 февраля
В этот день было принято обращаться к святым Симеону (Семену) и Анне с молитвой о здоровье новорожденных.
Название «Починки» родилось из обычая начинать подготовку лошадиной сбруи. Ездовой и пахотной. В этот день говорили: «Семен и Анна сбрую починяют», «Дед встает чуть свет, чинит сбрую летнюю, да борону столетнюю».
Знаменитая поговорка «Готовь сани летом, а телегу — зимой» также относится к Починкам. Как правило, ранним утром вся семья выходила из дома, шла в сараи и занималась работой. Совместное дело было залогом удачи на весь год.
Для этого праздника варили особое кушанье — саламату. Так называлась распущенное в воде гречишное пресное тесто с маслом. По этому поводу говорили: «Приехала саламата на двор — расчинай починки». Что касается природных примет, то люди наблюдали за снегом: если на Семена и Анну он валит хлопьями — лето будет дождливым.
16 февраля нельзя брать деньги в долг и носить вещи черного цвета, чтобы не навлечь на себя неприятности. А вот заняться уборкой рекомендуется. Дом должен выглядеть опрятно. Также это относится ко всем членам семьи.
Народные приметы 16 февраля
- Лес шумит — к оттепели или снегу, трещит — к затяжным морозам.
- Слабая тяга в печи — к теплу, сильная — к холодам.
- Много снега — к дождливому лету.
- Воробьи громко чирикают — скоро наступит весна.