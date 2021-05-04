Что категорически запрещено делать 4 мая. Народные приметы на день Прокла

4 мая отмечается народно-христианский праздник — день Прокла. По-другому он называется: «День Прокула», «Прокул», «Ляльник». Народные традиции и приметы даты — в материале altapress.ru.

Народные традиции 4 мая

На Руси Проклов день встречали семейными посиделками без шумных песнопений. Полагалось, что всю домашнюю работу стоит отодвинуть на второй план и посвятить освободившееся время сакральным ритуалам, чтению молитв. Хозяйки проклинали нечисть, чтобы уберечь дом и скот от сглаза и порчи.

Стоять при этом необходимо строго на запад лицом, так как именно эта сторона является символом сокрытия нечистой силы. Примечательно, что именно на западной стороне зданий храмов строились двери, чтобы прихожанин условно приходил из тьмы во свет. Те, кто сам не мог читать заговоры, приглашал знахаря, который окуривал хозяйские владения специальными благовониями и ругал бесов.

В Проклов день молодые девушки собирались и водили хороводы вокруг яблонь. Такое дерево было выбрано не случайно — издревле оно отождествлялось с библейским древом познания, считалось символом гармонии и семейного счастья.

Сны, увиденные в ночь на 4 мая, должны о чем-то предостеречь. Яркие сновидения, которые хорошо врезались в память, сбудутся в течение недели.

4 мая запрещается ссориться с близкими. А суеверным не стоит занимать себя тяжелым физическим трудом. В народе говорили, что от работы, выполненной в этот день, будет мало толку.

Народные приметы 4 мая